近二千在英港人六城集會 聲援香港新聞自由

曾是亞洲信息中心的香港，有兩個獨立網媒在五日內先後停止運作，引發各界對香港新聞自由備受打壓的憂慮和不滿，在英港人於剛過去的周末和星期日在六個城市舉行集會和人鏈活動，聲援香港新聞自由，並呼籲國際社會關注，估計合共有一千九百人參加。而在未來兩星期，散居於英國不同城市的港人仍會繼續舉行集會，支持香港堅守新聞自由。

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在過去兩天舉行支持香港新聞自由集會的城市先後有利物浦（Liverpool）和紐卡素（Newcastle）；以及金斯敦（Kingston）、曼徹斯特（Manchester）、伯明翰（Birmingham）和碧仙桃（Bristol），當中以昨(9 日)午於金斯敦舉行的人鏈活動有最多人參加，目測有約 1000 人出席。由於參加者眾，人鏈須分成前後兩排，仍延伸至附近多條街道。

在六個城市，不少參加者手持繪上《蘋果日報》、《立場新聞》和《眾新聞》，以至香港記者協會的徽號，並寫上支持香港新聞自由的示威牌，部分城市的示威者更以中英名高喊「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「Hong Kong is notChina」、「Free Hong Kong」等口號，又高唱《願榮光歸香港》等歌曲，歷時由半小時到兩小時不等。

參加者主要以組成人鏈表達對港府打壓新聞自由的不滿和對港人的支持，但亦有其他方式，以碧仙桃為例，逾百人以快閃方式要求釋放新聞工作者；在伯明翰，約三百人手拉手組成約 800 米的「支持新聞自由 自由之路 – 人鏈」，同場有教會舉辦祈禱會，為在港被捕的新聞工作者、香港的新聞自由和民主自由祈禱；在利物浦，約有 70 名港人組成人鏈。

在六個城市中，曼徹斯特和紐卡素髮生不同政見人士的衝突。在有約四百人參加的曼城集會，在人鏈組成約一公里，快要完結時，有兩名操普通話口音的女子指罵在場人士，又用手機拍攝參加者的容貌，引起眾人不滿，雙方發生衝突，需要警員到場調停。在紐卡素，集會期間曾有數名持不同政見人士到場挑釁，其中一人更手持香港區旗，並拍攝集會人士的照片。不願具名的集會發言人表示，期望藉集會向當地人介紹香港情況，他更表示，香港的新聞自由自《港區國安法》後已儼如死亡，擔心香港的消息無法流通到外界。