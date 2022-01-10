香港派對門：十多名高官須續隔離不得履職 立法會如常周三開大會

基於再多一名曾出席港區人大代表洪為民生日宴的人士初步確診，前(8日)晚獲解除檢疫令的十一名高官和廿名立法會議員，情況再生變動，港府決定，該等官員需用他們的自身假期在家自我隔離，三次定期檢測結果皆為陰性，才可於本月22日復工；立法會主席梁君彥亦強烈勸喻議員遵從。另外，包括入境處長區嘉宏和民政事務局長徐英偉等三名曾與確診者同場的高官和四名立法會議員，則須繼續在檢疫中心接受隔離。

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官員和議員的檢疫令可謂三日三變。一百七十名出席洪為民生日宴的政商名流，原因香港電台節目主持人楊子矜初步確診而需要在上周五(7日)入住檢疫中心21日，但稍後檢測結果顯示為陰性，證實並非確診，於是高官和議員等三十多人在9日獲解除檢疫令，可以離開竹篙灣檢疫中心，警方昨(10日)午亦發稿，指一度入住檢疫中心的警務處處長蕭澤頤已取消休假，回復履行職務；另外，民政事務局副局長陳積志更表示已回復正常工作。但港府同日下午公布，一名在有線電視大樓工作的43歲女子，出席洪為民生日宴前曾與另一名確診者在食肆飲食，於是在同日晚上，政府發出通告，稱為慎重起見，已被解除檢疫令的11名官員須用自身假期在家自我隔離，直至完成多次強制檢測才可恢復上班，早前公布的署任及兼任安排繼續生效，以確保港府日常工作不受影響。

政府發言人昨晚重申，特首辦主任陳國基和公務員事務局局長聶德權正就相關官員出席宴會的行為進行調查；一俟調查工作完成，特首「定會不偏不倚對有關官員採取適當行動」。

立法會方面，有四名議員仍在竹篙灣檢疫中心接受隔離，十六名議員雖可離開，但仍須按當局要求在22日或之前接受強制檢測，立法會主席梁君彥今(10日)早表示，為了控制疫情，強烈勸喻該等議員在未有確定結果前，留家自我隔離，盡量避免外出，而現時的目標仍是如期在本周三召開首次大會，即使這會令大會少了兩成二的議員出席。大會首次會議將由特首林鄭月娥發表講話。

何君堯不滿撤銷檢疫安排促特首下台 葉劉淑儀續狙擊徐英偉

不過，洪為民派對門有演變成特首戰的可能。近日建制派內「暗撐」和反對特首林鄭月娥發聲者大增，前者主要批評徐英偉和要求他下台，後者則大罵特首要求他們隔離檢疫無理，部分甚至要求林鄭月娥下台。

當中以與中聯辦關係密切的律師何君堯言辭最直接，他在9日晚的網上直播大肆抨擊當局的離營安排，指深夜仍未有車送他離開檢疫中心，儼如「非法羈留」，「如果她（指食衛局長陳肇始）醒目，就找兩輛衝鋒車來接我」。他又批評香港的防疫工作是「沙灘上的城堡」，陳肇始和特首林鄭月娥均需負責，「洪為

民當日真的是生日，D區人數限制是240人，這是陳肇始決定的，特首批準的，現在問責什麼？特首要辭職」。另外，他又表示，國泰航空公司在是次事件中也有責任，認為國泰違反承諾，涉嫌串謀行騙，建議警務處長蕭澤頤循國泰涉嫌「危害國家安全」的方向跟進。

但據當日一度入住檢疫中心的新民黨議員兼前保安局長黎棟國透露，職員早已表明，他們可自行安排交通工具，或隨政府晚上7時或午夜12時後的專車離開，而他是自行安排車輛於當晚9時許接載他離開，對當局安排感到非常滿意。

相反，曾是保安局長的新民黨主席葉劉淑儀則繼續抨擊民政事務局長徐英偉，指他兩度致歉仍未交代全部事實，亦沒解釋為何沒有戴口罩四處走，促港府仔細調查所有出席生日宴的官員和公務員有否戴口罩、逗留時間、是否跟從所有防疫規定等，因為官員應以身作則，至於徐英偉應否下台，她則說須視乎調查結果、其公信力和港府聲譽有否受損等。