中華民國第一座蔣經國總統圖書館22日開幕

台灣前總統蔣經國逝世三十周年後，「經國七海文化園區」終於完工，即將於1月22日正式開幕，23日起開放民眾參觀。園區內包含蔣經國生前故居「七海寓所」及「蔣經國總統圖書館」。這是中華民國第一座總統紀念圖書館，也是亞洲規模第一的總統圖書館。

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「經國七海文化園區」面積約4公頃，位於台北市大直地區，是由台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運。22日的開幕儀式，台灣總統蔡英文將親臨出席，前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨主席朱立倫、親民黨主席宋楚瑜、台北市長柯文哲、前市長郝龍斌及外國派駐台灣的大使等都受到邀請，蔣經國嫡長孫蔣友松也將與會。

蔣經國國際學術交流基金會是在2012年7月向台北市政府遞交七海文化園區的規畫構想書，2015年4月完成簽約，取得興建與營運五十年的權利。2018年開始興建，去年全部完工，因疫情關係，延到今年1月22日才正式開幕。

這個文化園區位於台北市大直北安路旁，一側是國安局特勤中心，一側是海軍司令部。園區內主要有三棟建築，一棟是原先蔣經國夫婦居住的兩層樓建築「七海寓所」，；另外兩棟分別是全新設計的蔣經國總統圖書館及遊客中心。七海寓所與圖書館中間有七海潭相隔。

「七海寓所」是蔣經國在台灣唯一保存下來的故居，內部陳列一如當年蔣經國生前布置。至於園區內的主體建築「蔣經國總統圖書館」是一座兼具博物館功能的數字圖書館，除了蔣經國文物陳列，並將以服務全球漢學研究社群為宗旨。圖書館並與聯合報數據庫合作，取得大量六○及七○年代的圖檔，未來更將整理所有與蔣經國有關的史料。

蔣經國國際學術交流基金會執行長朱雲漢指出，外界關切的「兩蔣日記」，目前暫存美國史丹福大學胡佛研究所檔案館，將來遲早會在蔣經國總統圖書館提供全文的數字化公開查索。