煽動案亦交國安法官審理 辯方憂有如特定球證令人感不公

在香港最高法官張舉能為香港司法獨立辯護並強調《港區國安法》和指定法官沒有影響法庭的公正持平之時，國安法及指定法官的處理範圍正不斷擴大，一宗根據刑事罪行條例提出的煽動控罪，不單五名被告的保釋條款須根據國安法的標準，甚至審理案件的法官，法庭亦按控方申請，改由國安法指定法官負責審理，儘管辯方律師反對並爭辯稱，若在球賽里其中一方要求特定人士作為球證，會導致公眾覺得這並非公平賽事。

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煽動罪的提控門坎甚低，只需指證擁有「引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意」、「激起...香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項」等煽動意圖的物品，即屬犯罪，但終審法院裁定，國安法保釋準則可涵蓋非國安法指定罪行後，警方更多以煽動罪檢控涉及言論自由的人士，例如敢言的前《蘋果日報》七名高層和《立場新聞》兩名總編輯均被加控或控以煽動罪，其後，獨立網媒《眾新聞》有感動輒得咎、不知如何才能不犯法為由，宣布本月初起停止運作。

昨(24 日)被法庭裁定國安法適用的案件，是五名香港言語治療師總工會前理事被指出版《羊村十二勇士》等三本繪本而被控串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪一案，案件控罪與國安法無關，但案中三名被告去年 8 月遭時任主任裁判官、國安法指定法官羅德泉拒絕批準保釋，指案件涉及危害國家安全，因此以國安法第 42 條的準則考慮，即除非法官「有充足理由」相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，才可例外地准予保釋。幾經申訴，工會前秘書伍巧怡去年底被最高的終審法院拒絕發出保釋申請許可，包括張舉能在內的三名終審法官解釋，國安法列明的「四大罪行」雖未包括叛國、煽動等刑事罪行條例的罪名，但國安法的立法原意是連同現行法例維護國安，刑事罪行條例亦包括在內，故終院在「黎智英案」定下危害國安罪行的保釋門坎是指「能夠」構成國安法控罪，或者其他保障國安法律的罪行，故此國安法的保釋門坎並不僅限於國安法罪行。

已被羈押半年的被告昨(24 日)在區域法院再次提堂，作為控方的律政司高級檢察官李庭偉陳辭稱，國安法訂明，危害國安的罪行須由指定法官審理，條文覆蓋國安法以外的危害國安控罪，而本案涉及顛覆港府及中央政權的行為，而終審法院和高等法院均以國安法原則處理此案保釋，故本案須由指定法官審理。

各被告均反對控方申請，代表次被告的資深大律師彭耀鴻爭辯道，終院裁定本案的煽動控罪足以構成危害國安罪行，但仍需視乎控罪內容，而本案控罪並不涉及危害國安。他憂慮，由指定法官審理此案，將影響公眾對司法制度的信心，並舉足球比賽為例說，若有球隊要求安排特定球證，公眾亦會感球賽不公，故應由司法機構安排法官審理。

但本身是國安法指定法官的郭偉健隨即指出，指定法官與其他法官無分別，裁定此案應根據國安法第 44 條由指定法官審理，理由稍後以書面頒下。他又根據法官的時間表，排定自己成為此案的審訊法官，並於本年 7 月 5 日開審，為期五天。

5 名被告分別為言語治療師總工會主席黎雯齡（25 歲）、工會外務副主席楊逸意（27 歲）、工會秘書伍巧怡（28 歲）、工會司庫陳源森（25 歲）及工會委員方梓皓（26 歲），職業為言語治療師，五人同被控一項「串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物」罪。

控罪指，五人於前年 6 月 4 日至去年 7 月 22 日期間，在香港串謀黃凱晴及其他人印發煽動刊物，包括三本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書，意圖引起憎恨或藐視港府、司法機構，或激起對其離叛；並煽惑他人使用暴力或不守法。