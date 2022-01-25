香港最高法官為司法獨立辯護 稱法庭公正性未受國安法影響

香港的司法獨立在《港區國安法》生效一年半以來備受國際關注，作為本地最高法官的張舉能，昨(24 日)在本年法律年度開啟典禮多次提及「司法獨立」，強調這是「事實」，又稱公開宣揚，有助建立公眾信心；即使審理國安法案件須由特首指定，且刑期偏長，引起社會人士質疑，張舉能仍堅稱，法庭的公正持平，絕對不會因為「指定法官」的安排而受影響。

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自北京制訂的香港國安法於前年 6 月 30 日生效後，廣受西方社會批評，指該法損害港人自由和人權，並已產生寒蟬效應。根據網上資料，該法生效至去年 9月下旬為止，已有 154 人因國安法被捕，但因法例的保釋門坎偏高，要「國安法指定法官」信納被告不會危害國家安全方可獲得保釋，不少被告因而被長時間還柙，以泛民主派初選案 47 人被控「顛覆國家政權罪」為例，原有 14 人獲準保釋外出，其餘 33 人到今年 3 月 4 日開審時，將被還押超過一年；當中，原於去年 6 月獲得保釋的鄒家成，本月中因被指發放可能被視為違反國安法的言論，違反保釋條件，遭法庭撤銷擔保，繼續還柙羈留所。若以被捕開始計算，逾三十名被捕者今天已失去自由超過一年，但仍未獲得正式審訊的機會。

對此，張舉能在法律年度開啟禮後見記者時表示，明白社會期望高保釋門坎的案件能儘快開始審訊，但普通法下的審訊程序認真，部份案件涉及的人數及文件繁多，案情複雜，可爭辯之處也多，法庭已儘快處理，但希望社會明白，不能一蹴即就。

至於國安案件只可由「指定法官」審理，他指出，明白安排引起部分人對指定法官是否公正持平的評論，他不會在司法過程以外評論有關法律及運作，但為維持市民大眾對司法制度的信心，他向社會大眾保證，法庭的公正持平絕不會因指定法官的安排而受到影響。他又說，行政長官在任命指定法官前，可徵詢終審法院首席法官這個司法機構之首的意見，而「指定法官」亦須像其他法官一樣作司法誓言，在作出司法決定的過程中，不容有任何政治或個人因素的考慮。但他拒絕透露，指定法官的甄選標準，亦不願公開指定法官名單。

張舉能致辭時曾十五次提及「司法獨立」、另五次提及「國家安全」和兩次提及《香港國安法》，當中包括稱「香港享有司法獨立是事實，我們今天在此就是見證這事實。」當其後被記者問及，若香港真的擁有司法獨立，是否有必要將這掛在口邊時，他回應稱，作為司法機構之首，公開宣揚香港司法獨立有助建立公眾的信心，「如果是事實，我可以作出說明」。他更表示，有信心香港受《基本法》保障的人權自由，可保持不變。

不過，法庭案例顯示，涉及國安法和反修例運動的案件，刑期較過往長，而國安法首例的唐英傑案，被告因駕駛車尾掛着「光復香港 時代革命」的電單車，並令三名警員受傷，被裁定分裂國家罪名成立，判監九年，去年底更因法援制度改變，被換上「官派律師」後撤回上訴。對此，張舉能重申，法官的判辭可供公眾閱覽，法庭亦會確保被告人獲得公平審訊，不滿裁決者可以上訴。他續稱，過去兩年，香港的司法獨立備受關注及評論，司法機構歡迎有益及具建設性的批評，但倘若關注及評論只是憑空臆測、出於政治傾向或地緣政治的考慮，對促進香港法治或保持司法獨立毫無裨益。

與西方批評不同，中港政府均強調，國安法是香港由亂轉治的關鍵，香港的繁榮穩定因此得以長久維持。