世衛組織會議：法國代表歐盟間接支持台灣

世界衛生組織自1月24日至1月29日召開執行委員會議，開幕迄今包括歐洲聯盟、巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地及馬紹爾群島等理念相近盟友及5友邦，以間接及直接方式支持台灣。

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世衛組織（WHO）執委會26日第3天的會議，討論突發公共衛生事件防範與應對議題，法國以歐盟輪值主席國身分發言時表示，世衛需要透明性、包容性及提供必要資訊，協助國際社會預防、準備及應對衛生危機，且不遺漏世界上任何區域，以一種間接方式支持台灣。

中央社指出：由於歐盟輪值主席國法國是代表歐盟27成員國發言，相關發言受到矚目，也符合歐盟近年來皆表達支持台灣有意義地參與世衛的立場。

台灣的四個友邦國巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯、海地及馬紹爾群島也接力發言，除肯定台灣防疫表現，更呼籲世衛納入台灣。

巴拉圭首日開會發言時表示，世衛的工作應該納入所有成員參與，包括台灣，因為台灣在因應這次疫情的成效卓越，如果能借鏡其成功抗疫經驗，對於對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將有極大助益。

瓜地馬拉衛生部風險管理協調處處長愛格（Virginia Herzig）發言時，特別感謝台灣對抗疫情的寶貴貢獻，也凸顯台灣參與世界衛生組織的重要性。

宏都拉斯駐聯合國日內瓦分部常任代表傅丁（Mario Alberto Fortin Midence）則呼籲加強全球合作，除納入台灣參與外，並讓台灣參與世界衛生大會（WHA）。

馬紹爾駐聯合國日內瓦分部常任代表戴布倫（Doreen Debrum）發言時強調，台灣是對抗疫情最有效及成功的國家之一，更是重要的夥伴與盟友，提供援助給馬紹爾群島等需要幫助的國家。馬紹爾群島與其他國家一同呼籲，世衛組織應納入台灣參與並邀請參與世界衛生大會。

海地代表則表示，疫情當前不應遺漏任何一個國家，海地感謝台灣協助抗疫，呼籲世衛邀請台灣參與世界衛生大會，台灣已經展示如何應對疫情及可以為全球抗疫做出貢獻，當前衛生危機提醒國際需要團結共濟。

世衛執行委員會主要在每年初舉行，主要工作是通過每年年中的世界衛生大會議程，並執行世界衛生大會的決定和政策。