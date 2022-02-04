港菲疫情惡化 外佣荒加劇

因應嘉魯達印度尼西亞航空客機由印度尼西亞首都雅加達抵港時，有三名乘客確診武漢肺炎，觸發熔斷機制，該公司在本月15日前禁飛香港。有關禁令毋疑令因為疫情而令日益嚴重的海外家庭傭工荒進一步加劇，以致外佣月薪急升、更多婦女不能外出工作的情況更形嚴重，而勞工及福利局長羅致光更表明，解決外佣荒未見曙光。

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截至去年年底，有33.5萬名海外傭工在港工作，人數較疫情初起的2020年1月底時大幅減少15%，主要原因是香港加強外防輸入措施，除了航班可能因為熔斷機制而停飛，以致外佣難以抵港之外，港府要求海外傭工須持有效疫苗接種證明以及透過限制檢疫酒店房間數目來限制外佣入境人數，亦令海外家庭傭工供不應求。

在僧多粥少的情況下，部分僱主會付高於法定薪金的月薪去爭取本地外佣「轉工」，香港人力資源中介協會主席廖翠蘭在電台節目透露，月薪已由法定的4630港元(下同)「炒高」至6000元以上，個別人更叫價至八千或一萬元。另外，酒店房價亦因一房難求而被推高，網上訂房成功率非常低，房價不時出現「黃牛價」，一度搶至800元一晚。 僱主等待檢疫房間的時間由數月至大半年不等，李小姐向本台談及她的苦痛經歷時表示，她父親去年9月健康轉差，須增聘一名外佣照顧，但透過中介聘得的菲律賓外佣，須等到今年4月才有房間，她惟有與公司商量，在家工作以便協助照顧父親，有需要時才回辦公室，可惜奔波數月，她父親已等不及，在去年大除夕前離世。

可惜有關情況現時仍未能見到曙光，勞福局長羅致光上月30日撰文指出，在去年12月中，因為香港外佣主要供應地的菲律賓和印度尼西亞的平均確診數字下降至「很低水平」，而增加外佣檢疫設施亦取得進展，令解決外佣荒漸露曙光，但瞬即因香港和菲印等地疫情惡化而被掩蓋。

他透露，Omicron變異病毒株令菲律賓疫情如坐火箭倍增，到港菲佣確診數字亦急升，175名於1月初抵港的菲佣中，有79人檢測結果為陽性，確診比率超過四成，「十分驚人」；另外，五班主要由菲律賓直航香港的航班已於上月6日全數熔斷，而於上月8日起禁止來自八個國家人士到港的名單上，亦有菲律賓。印佣方面，自上月中起的兩星期內，有兩人檢測陽性，但印度尼西亞的疫情仍在惡化，需密切留意。

除了外佣難以來港之外，約滿或回鄉的外傭人數亦有增加，羅致光說，去年12月流失的外佣，超過一萬名。至於有多少外佣回鄉放聖誕及新年假、但因「熔斷機制」而滯留菲律賓的，相信數目亦不少。

羅曾寄望印佣到港可緩解部分外佣荒，但兩日後卻傳出印度尼西亞航空要禁飛兩星期的消息。