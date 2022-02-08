美國批准對台軍售  中方要求撤銷軍售計畫

美國國務院周一宣布，美國已經批准向台灣出售價值或達1億美元的設備和服務，中國外交部要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「立即撤銷上述對台軍售計畫」。

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美國國務院周一 宣布，基於《台灣關係法》，已批准對台灣出售價值1億美元丶為期5年的愛國者系統工計畫。這是拜登政府上台後，第二次核准對台灣的軍售。

美國國務院政軍局在一份聲明稿中說，這次軍售將會有助於台灣維持其飛彈密度丶確保台灣的空中作戰戰備能力，以達到區域威懾作用。

台灣國防部周二（2月8日）發布新聞稿表示，該案有望在1個月後正式生效。此外，台灣國防部還說美國此舉是基於《台灣關係法》與“六項保證”，持續幫助台灣維持足夠的自我防衛能力，所以台灣國防部也向美國政府表示感謝。

中國外交部發言人趙立堅周二在例行記者會上對美方軍售計畫表示“堅決反對”與“強烈抗議”。趙立堅強調中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯絡。中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

此外，路透社上個月獨家報導稱美國政府正在尋找方式來加速交付新一代的F16戰機給台灣，計畫讓洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）能加速交付其所生產的F-16 Block 70戰機給台灣，因為該戰機配備了新的性能。藉此來強化台灣回應中國解放軍威懾的能力。

路透社報導稱台灣政府也曾私下請求美國政府能加快戰機交付速度，但美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）接受表示，該決定取決於美國政府是否認為中國帶來的軍事威脅大於伊朗與俄羅斯帶來的軍事威脅。