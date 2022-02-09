美英德日等21國關注香港獨立媒體受打壓

2月8日，由美國、英國、德國、日本和加拿大等21國政府組成的“媒體自由聯盟”就香港關閉媒體發表聲明，對“香港和中國大陸當局攻擊新聞自由和壓制香港當地獨立媒體深表關切。”

廣告 繼續瀏覽後續

據了解，“媒體自由聯盟”（Media Freedom Coalition）成立於2019年7月，宗旨是各國合作推動媒體自由和保護記者安全並對那些傷害履行本職的記者的人進行追責。該聯盟現有50個成員國。簽署這項有關香港新聞自由的聯合聲明的有21個國家的政府。

這21個國政府是：澳大利亞、奧地利、加拿大、捷克共和國、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、新西蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、瑞士、英國和美國。

這項聯合聲明提到：“最近的事態發展包括突襲《立場新聞》辦公室，逮捕其工作人員，以及隨後《立場新聞》因擔心其工作人員的安全而自行關閉。自從2020年6月落實《國家安全法》以來，當局打擊並壓制香港行政特區的獨立媒體。這侵蝕了《基本法》闡明的受到保護的權利和自由，並破壞了中國按照《中英聯合聲明》所應盡的義務。這還造成香港當地獨立媒體幾乎消失殆盡。通過壓制香港的人權、言論自由和觀點與信息的自由流通和交換，這些正在進行的行動進一步破壞了對香港國際聲譽的信心。”

聲明表示：“一個穩定與繁榮並保護人權與基本自由的香港應當符合每個人的利益。我們敦促香港和中國大陸當局依照《基本法》和中國按照《中英聯合聲明》的義務而尊重香港的新聞自由和言論自由。”