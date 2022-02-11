香港爆疫 1.25萬港人到中國避疫

香港本地確診個案連日創約千宗的新高，但高峰期仍未到，不少港人為此寧願接受14天的強制隔離回中國大陸避免受感染和免受香港嚴苛的防疫措施之苦，單是經深圳灣陸路北上的，本月上旬便有12526人，以致該口岸管制站出現人龍和滯留客。

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現時中港之間的陸路往來，只余深圳灣口岸，經該口岸出境的港人數據可反映北上情況。根據數據顯示，北上避疫的情況自本月初開始轉趨嚴重，自3日開始，每天經深圳灣回大陸的港人均超過一千人，至本月8日和9日達致1790人的高峰，與香港武漢肺炎確診數字創新高的日子相同；及至昨(10日)天，出境數字才開始回落至1276人，降幅近三成。累積計算，本月首十天有12526名港人循深圳灣出境北上；若把來自中國內地和其他地方的訪客計算在內，出境人數更達14984人。

由於離港者眾，深圳灣口岸近幾日均大排長龍，既有中國內地來港念書的大學生，也有扶老攜幼的家庭，以昨(10日)天為例，早上九時許已有數百人在輪候過關，其中，一名香港大學內地生在上載網上的片段說，「香港疫情愈來愈嚴重，選擇現在回家，昨早十時過關如大逃亡。」另外，一名攜同兒子排隊回鄉的黃女士六在網上分享片段說，每天一千幾百宗確診病例實在太嚇人，弄得她不敢上街，「日日留在家中都唔系辦法，不如返內地，隔離十幾日又可以到處走，回復正常生活。」她續稱，來港上學的兒子，學校已改為網上授課，不知何時恢復面授課堂，加速她回大陸的決心。

回鄉者眾的結果是所需時間加長，一名網友昨(10日)在社交媒體分享過關實況時說，「早上十點半到達口岸，前面已經黑壓壓的，目測四百餘人。香港關很順，都不用兩分鐘，到深圳關就卡住了，大排長龍，隊伍四個小時沒動過」。又有網友抱怨花了八個小時才由口岸到達檢疫酒店。

另一方面，一些未能搶得檢疫酒店房間者更嘗試「闖關」。現時進入深圳的旅客，均須持有24小時內有效的核酸檢測陰性結果證明和市政府統一檢疫酒店預約系統的預約確認單，但檢疫酒店近期經常爆滿，本台曾瀏覽市政府的統一預約系統訂房，可見只能預約一星期的系統顯示，每天雖有約八百間房可供預訂，但直至本月16日均告客滿。一些急切離港避疫者，便打算在沒有檢疫酒店的預約確認單的情況下嘗試「闖關」，何女士便是其中之一。何女士向傳媒透露，由大年初一至今一直嘗試，均未能成功預訂檢疫酒店，但香港的防疫措施連出外用膳和剪髮等日常生活均受影響，故此即使未能預約酒店，仍帶着行李來排隊過關，待香港放寬防疫措施才會回港。

不過，網上片段所見，入境處人員昨晚開始趕人。網上片段可見，入境處人員以擴音器通知已經離開港境但又因未有預約酒店而未能進入中國口岸管制區的市民，指他們一定不能成功過關到深圳，要求他們跟從處方安排，辦出境手續及乘座接載的巴士離開。

另外，深圳市政府口岸辦公室亦發出公告，指預約檢疫酒店的健康驛站持續額滿，嚴重超出接待能力，呼籲旅客遵守預約規則，以免造成口岸聚集，增加疫情傳播風險。