香港疫情仍上升 港府堅持「清零」但不封城

香港的武漢肺炎感染個案連日以千計地創新高，令香港跟隨中國實行疫症「清零」政策備受質疑，不過，香港特首林鄭月娥今(15日)早出席會議前，仍堅持執行「動態清零」，強調向病毒投降不是選項，與此同時，亦不會應部分建制派人士建議進行「大規模封城」。

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美國媒體彭博通訊社日前發文，指香港正不惜一切去推行不可能的「清零」任務，而非與國際一道實行「與病毒共存」，這將危及香港的國際金融中心地位。有關言論引發不少西方媒體迴響。

林鄭月娥今早承認，現時是抗疫兩年以來最危急的時候，但港府會以最積極有為的態度應對挑戰，按着「動態清零」的目標應對疫情。她宣布一系列加強隔離和加快檢測的新措施，包括採購超過1億套快速抗原檢測包，今日會率先派發給安老院舍及殘疾人士院舍的工作人員，讓他們由三日一檢加密至一日一檢；將已落成的三幢公共屋邨改作隔離設施，分別是位於新界東北軍地附近的皇後山邨和新界西的荔景邨恆景樓，合共可提供三千個單位。另外，當局亦與大學研究，將學生宿舍改作隔離設施。

另外，新設的火眼實驗室今起開始運作，可以將香港的檢測能力翻倍至日測20萬個樣本，檢測承辦商、華大基因旗下華升診斷中心董事長鬍定旭表示，若採用三合一混樣檢測模式，實驗室每日可處理30萬個樣本，相信可應付日常圍封強檢及現有每日檢測量。

林鄭月娥又說，疫情蔓延以來，部分國家地方以不同方式「封城」，但香港在北京的中央政府支持下，沒有計畫大規模封城。她認為，現時香港的圍封強檢是有效的，這種區域性圍封可透過檢測儘早發現病例，截斷傳染煉；另外，新實行的「居安抗疫」計畫亦相當順暢，計畫可讓現時四千多名「緊密接觸者」和「次密接觸者」在家中檢疫，減輕隔離措施的負荷。她又承諾，醫院管理局稍後會推出加強措施，支持在家中等候隔離的初步確診者。

今午研撥270億元抗疫 首設臨時失業金

除了加強措施，港府亦加大對受疫情影響的市民的經濟支持。在今天下午向立法會財務委員會申請的270億港元(下同，摺合約30.6億歐元)第六輪防疫抗疫基金中，將包括向因為這一波疫情而失業一個月或以上的全職或兼職員工提供1萬元一筆過臨時失業支持，這是港府首次設立失業金，預料有30萬人受惠，目標是在4月發放首批援助。

第六輪基金共涉48項措施，當中包括預留66億元作為部門額外開設約3萬個有時限職位之用，以便在未來兩年內逐步提供長達一年的職位，以紓緩失業情況。整筆基金預料有6.7萬商戶、75萬人，以及約4萬架車輛和船隻的經營者受惠。

這一輪基金的申請額，是歷來第三高，最高申請額是第二輪時的1375億，六輪合計涉款2284.7億元。