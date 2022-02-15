「香港監察」發動支持新聞自由 網頁疑即被港警移除 羅傑斯斥重擊網絡自由

正當英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）呼籲各國支持香港新聞自由、為有被捕風險的香港記者簽發緊急簽證之際，其網站似被香港警方要求刪除，以致港人不能透過大部分網絡供貨商登陸該網站，情況與「香港編年史」網站去年初被封鎖時雷同。香港監察行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）認為，事件是對香港網絡自由的嚴重打擊，令人憂慮中國在香港建立網絡防火牆，窒礙科技公司在港發展。

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香港監察昨(14日)在社交平台發布消息，指有網民無法透過電訊盈科、中國移動、香港寬頻和網上行等網絡供貨商瀏覽香港監察的網站，根據互聯網專家張拿敦(Nathan Hammond)的帖文，香港監察的網站已被移除，經測試，情況與香港第一個被移除的網站「香港編年史」模式相符，他有把握地估計，有關網絡供應商是在警方要求下，把香港監察從域名系統中刪除。

本台記者今早曾嘗試進入香港監察的網站，但顯示「無法連上」，而該組織的推特和臉書等社交平台賬號，則仍可瀏覽。本台亦向警方查問，至截稿時未有回復。

香港編年史去年1月被封鎖後，香港寬頻曾向傳媒承認，是按照《港區國安法》要求，停止聯機至香港編年史網頁；其後有消息透露，這是香港警方首次引用國安法提出封鎖網站的要求。自此之後，台灣的促進轉型正義委員會、英國的香港約章2021等網站在過去幾個月亦被類似手法移除，至今仍未能從香港進入該等網站。不過，「六四記憶·人權博物館」的網站被封不足一天後，港人又可登陸。

身兼英國保守黨人權委員會副主席的香港監察行政總裁羅傑斯表示，事件若非涉及技術故障，而是香港市民因為《港區國安法》而無法瀏覽其網站，那便是對網絡自由的嚴重打擊。他解釋，作為金融中心，香港的未來取決於信息的自由流通，若不時有網站被移除，大家會擔心中國可能開始將其網絡防火牆引入香港，長此以往，將對西方科技公司在香港持續發展造成嚴重後果。

籲各國給受壓記者發籤證 成功爭取英國修訂BNO助港青移英

作為關注香港人權自由的非政府組織，香港監察不時批評香港時政，並發起計畫協助港人，最新是在昨日開展一項支持香港新聞工作者的全球新聞自由運動。香港監察指出，自香港國安法生效後，當地的新聞自由不斷被打壓，在過去六個月，已有18名記者被捕，並有三間傳媒機構被迫關閉。

為此，該組織發起運動，呼籲各國立法者關注因報道新聞而「被犯罪」的香港新聞工作者，促請港府釋放因此被羈押的前《蘋果日報》和《立場新聞》記者；另外，該組織又呼籲志同道合的政府為因新聞自由而面臨被捕風險的記者簽發緊急旅行證件和簽證，甚至考慮採取懲罰措施，包括實施有針對性的馬格尼茨基制裁，迫使港府重新承諾遵守保障新聞自由的《基本法》。

運動公告在其臉書上載數小時後，香港監察在臉書發有網站被香港網絡供貨商被移除的消息。

另外，在香港監察推動下，英國政府昨日終於鬆口，表示有意修訂英國國民(海外)(簡稱BNO)簽證政策，方便香港主權移交後出生，但父母持有BNO護照的年輕港人受惠於新的BNO簽證計畫，讓他們留英五年後申請移民。