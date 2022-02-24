台灣關切布林肯反對台獨說法AIT回應對台政策無變化

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美國國務卿布林肯日前與中國外交部長王毅通話，根據新華社報導，布林肯對王毅說，「美方反對台獨」，這與過去美國政府「不支持台獨」的立場明顯不同。美國在台協會(AIT)23日指出，美國對台政策沒有變化，美國對台灣的支持堅若盤石，致力於台海和平與穩定，並再度敦促北京停止對台施壓。

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布林肯21日與王毅通話，談論北韓議題及烏克蘭局勢。布林肯表示需要維護烏克蘭主權，王毅則呼籲各方克制，透過談判緩和事態。

兩人通話後，美國國務院發布的摘要非常簡短，只有一句「布林肯強調需要維護烏克蘭主權和領土的完整」。

新華社則報導，布林肯說，正如拜登總統多次表示，美國不尋求搞新冷戰、不尋求改變中國體制、「反對台獨」、無意與中方衝突對抗。

眾所周知，「反對台獨」向來為中方立場，美國對此一貫表達「不支持台獨」；如果布林肯真說出「反對台獨」，將是拜登政府在這個議題上首次附和中方立場，因此在台灣受到高度關切。

對此美國國務院答覆台灣媒體詢問時，只響應說「不評論私下的外交對話」。

美國在台協會一名發言人23日透過聲明表示，美國對台政策沒有變化；美國對台灣的支持堅若盤石。

在台協會指出，美方信守基於台灣關係法、美中三公報、六項保證的「一中政策」，也將遵守法案給予的承諾，持續支持台灣的自我防衛，並將持續反對任何片面改變現狀的行為。

美國國務院和中國大陸外交部的正式聲明中，則只提到美中外長討論北韓與烏克蘭議題。

去年11月16日中國國家主席習近平與美國總統拜登視訊會晤，當時新華社報導，拜登表示美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，「不支持台獨」。不過，美方當時的聲明，同樣沒有提到這段話。