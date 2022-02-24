香港庫房轉虧為盈 下年度料有563億財赤 儲備跌穿9000億

香港/財政

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

面對疫情衝擊，港府預算截至本年3月底的本財政年度有1016億港元(下同，摺合約115億歐元)赤字，但最新估計卻是出現189億元盈餘，出現過去四年來最大差誤；而在為期五年的中期經濟增長年均3%的估算下，財政司司長陳茂波推翻去年的中期預算均會出現財赤的評估，預期在未來五年中，只有2022/23的財政年度會出現563億元財赤，餘下四個財政年度都會是盈餘預算，數額由304億元至652億元不等。

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財政司長陳茂波昨(23日)在記者會上解釋本財政年度預算案出現1205億元誤差時指出，主因是地產商補地價及利得稅等收入較預期高，而港府開支又因疫情致個別服務無法推出而減少，他又說，本年度雖有180多億元盈餘，但在扣除350多億元發債後，其實已是赤字。

陳茂波任內五年提出的財政預算案，每年與實際數字均有誤差，數額由2017/18年度的1326億至2018/19年度的214億元不等，而本年度的1205億差距則是他任內第二大的誤距。

根據他提出的最新一份財政預算案，由今年4月至明年3月的2022/23財政年度內，政府開支預算約為8073億元，較本年度修訂預算升15.5%；收入方面，下年度預計有7159億，當中以入息及利得稅最多，預計有2511億元，其次為地價收入，達1200億。港府預計，收支相抵後，下年度將出現563億元赤字。

根據預算案，下年度的公共開支占本地生產總值28.4%，是本年度至2026/27年度的中期預測這五年間最高，平均而言，中期預測五年內，公共開支占本地生產總值的平均幅度約24.9%。

經常性開支方面，本屆政府由2017/18年度的3618億元，增至20/21年度的4671億元，增幅近三成，當中用於教育、社會福利和衛生這三個範疇占約58%，當中又以衛生的開支增幅最大，升幅約一倍。

受赤字預算影響，財政儲備會在下年度跌穿9000億，只有8903億元，相當於13個月的政府開支，其後會在中期預算的五年內逐步回升，於2025/26年度重上萬億水平，達10342億元，相當於16個月的港府開支。

香港的財政儲備一向在全球排在十名內，若按世界銀行標準計算，即把黃金及外彙儲備計算在內，截至2019年，香港以4413.5億美元（34204億港元）排在全球219個國家及地區的第八。不過，有關名次已較1997年香港回歸時的全球第三位，有所下跌。