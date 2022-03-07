韓正批私營醫院不收疫症有違「白衣使命」 評論指以中國式勸喻來影響私院資本主義運作

香港/新冠病毒

隨着中央及北京官員參與香港的防疫工作，本地的抗疫方向已改由中國內地主導、港府衡量執行，主管港澳事務的副總理韓正連日在京接見港澳區兩會代表時均指出，疫情是香港最突出和最揪心的問題，港人須同心抗疫，質疑私營醫院拒收染疫病患有違「白衣天使」的救人使命。私院聯會稱是誤會，指港府只要求私院接收非感染病患。但時事評論員劉銳紹指出，私院行事屬資本主義，韓遂以「中國特色勸喻」推動私院加入抗疫隊伍。

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香港最新一波疫情仍未見頂，但已累計有逾46萬人染疫、2007人死亡，醫護系統超負荷已不是新聞，有專家曾呼籲私營醫院支持，但香港私家醫院聯會主席何兆煒多次重申，指私院的隔離設施不適合醫治武肺病患，其後終同意接收公立醫院的非染疫病患。不過，身兼港府專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇本月2日仍再次呼籲私院接收新冠病患，強調私院增設兩個抽氣扇和醫護穿適當保護衣便可。

副總理韓正昨(6日)表見港澳政協委員時主動談及私院拒收新冠病患的問題，向與會者確認真有其事後，對此大表質疑，因為「白衣天使」的使命就是救人，不應拒人於門外。當中，港區政協彭長緯引述說，韓正以武漢爆疫為例指出，當時是公私營醫院合力抗疫，對香港情況感到奇怪。

韓正質疑經廣泛報道後，私院聯會主席何兆煒今(7日)早在電台節目給了韓正一個軟釘子。他指出，私院現時是協助公立醫院接收非疫症病患，港府亦從未要求私院接收疫症患者。他強調，私院一直有配合港府政策，但變種病毒Omicron屬空氣傳播，須以隔離病房處理患者，這是專家指引，除非指引有變，才有依據接收武肺病人，期望大家「擺事實講道理」。他又補充，若在人力資源上或其他方面有好建議，該會將虛心聆聽。

韓正：北京原擬1月9日或10日通關

同日上午，韓正和港澳辦主任夏寶龍在北京的人民大會堂接見港區人大代表時，再次關注香港疫情和私院不接收新冠病人的情況，港區人大陳勇引述韓正說，希望有關消息「只是假新聞」，重申醫護治病救人是天職。

陳勇在一個多小時的接見後又引述說，中央會全力、全方位支持香港抗疫，提供財力、物力和人力。韓正更透露，北京政府原本在元旦時已批准香港與中國內地通關的要求和細節，準備在1月9日或10日通關，但消息宣布前幾天，香港爆發疫情，短期內沒有受控，影響通關落實。 韓正呼籲香港各界同心抗疫，不能對抗疫有厭戰的心態，期望私家醫院需積極

參與抗疫。他重申，香港疫情形勢嚴峻，港府要切實承擔起主體責任。

兩天分別與政協委員和人大代表的會見中，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍均有在席。

時事評論員劉銳紹指出，特首林鄭月娥日前承認，在執行抗疫工作上，已遠超特區自身能力，這涉及一些資本主義的特色，強推可能會引起法律訴訟問題，韓正現時的做法，是中央開口幫忙，期望以中國特色的勸喻或勸誡，令私家醫院一致抗疫。

他形容，北京對香港抗疫現在是「特事特辦、急事急辦」，如果疫情仍然不能改善或受控，北京會再進一步，例如現時香港的防疫政策方向已由中國專家主導，再由港府按本地情況去執行或衡量，日後可能巨細無遺均由中國入地主導。