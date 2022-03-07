韓正為香港特首人選訂標準但不談人選

香港/政治

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

北京兩會過往在特首選舉年時會是建制派探風向或引導輿論的絕佳時機，但今年明顯不一樣，中央主管港澳事務的國務院副總理韓正接見港澳政協委員時，期望選舉公開、公平、公正地進行，並呼籲政協關注參選人的政綱能否真的透過頂層設計去解決民生及房屋等深層次問題。但他在選舉提名期前不足一個月的時間，仍沒有對祝福人選作出暗示。

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港府以集中精力應對疫情為由，把特首換屆選舉由3月底推遲至5月8日，而提名期亦相應延至4月3至16日，但未有具實力人選流露參選意向。政界一般相信，在新選舉制度下，北京的「祝福」才是最重要因素，但韓正昨(6日)早呼籲本身是負責選舉特首的選舉委員會成員的政協留意候選人政綱。

參與會見的政協會後引述說，韓正對特首選舉延期表示尊重和支持。當中，彭長緯指出，韓正有提及特首選舉，稱希望選舉能有序、公平公正地進行，候選人亦須提出切實可行的政綱去解決房屋等迫切問題，另亦要配合國家發展策略。另一名政協蘇紹聰亦引述說，韓正期望政協在特首選舉中考慮參選人的政綱，稱希望新政府有頂層設計去處理民生及房屋問題，令香港人看到「看到希望，得到實惠」。

人大常委譚耀宗和港澳研究會副理事長劉兆佳均認為，韓正的講話只是原則性論述，不是針對特定人選，遑論是針對選舉可能再延期或特首林鄭月娥能否