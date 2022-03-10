亂：香港首發警示惹驚嚇 標準遭質疑 特首稱合適 局長說考慮改善

香港/新冠病毒

武漢肺炎疫情雖有回穩跡象，但死亡人數卻持續高企，昨天公布的單日死亡人數是連續第二日高達291人，幾乎等於2003年沙士疫情(大陸稱「非典型肺炎」的299人總死亡人數，而截至9日的第五波疫情死亡人數更已是當年沙士的8.9倍。港府為此改變抗疫工作重點至減少死亡，並把部分醫院改為收治疫症的定點醫院，然而，港府首次藉全港手機警示系統提醒市民有關措施，卻惹來批評和反作用。而更大問題是，港府未能交代系統的使用準則。

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在昨(9日)天傍晚接近六時，全港2400萬部手機同時震動及響起十秒，市民查閱才知道，原來是港府經緊急警示系統發出伊利沙伯醫院已改為專門接收新冠病人的信息，指示其他人不要前往。不過，有關信息已在昨早的特首記者會和下午的衛生防護中心的疫情記者會上公布。

警示過後，不少人到社交平台表達不滿，指有關「緊急警示」早已公布，質疑發放標準；有身處公共巴士的乘客表示，「全車一齊響，嚇死人」；另有不同網民稱，「以為地震才會收到這些信息」、「以為打仗」、「高空工作畀佢突然咁響一響，可能跌落街」；一名出租車乘客更抱怨，他乘坐的出租車，司機放了近十部手機以接收不同信息，響起那一刻，嚇他一大跳。立法會議員霍啟剛則質疑是否需要有聲響。對系統不受落的網民更指責這是「狼來了」式警報，亦有人直接關掉這警報系統，日後不再接收這類「緊急警示」信息。

特首林鄭月娥今(10日)早在高層疫情記者會上解釋，這是港府在2020年疫情初起時耗資1.5億港元開發的緊急警示系統，可向全港接收範圍內的手機同時發放同一信息，昨晚是首次使用，又指伊院改為定點醫院是重要信息，用這系統發送是「合適的」，但經記者追問，她仍然沒有交代使用系統發送信息的客觀準則。

而衛生及食物局長陳肇始早上在電台節目中則為昨晚所發信息辯護，指該信息有時間性和迫切性，須動用該系統通知市民，但她會反映民意，包括考慮調整警示發出時的電話聲響，並呼籲市民不要關閉通知功能。

港府一般以手機短信功能發出通知，需時約四小時或以上，且要分批發出，使用不記名的「太空咭」的手機，更不能接收有關信息。林鄭月娥強調，使用緊急警示系統的區域廣播技術，可達到緊急情況下同時發送信息的效果。香港信息科技商會榮譽會長方保僑呼籲港府制定指引，將不同情況清晰分類及公布，以便市民周知，以免市民因反感而關閉該通知設定，錯過重要消息。