美國總統拜登簽署法案禁止行政部門使用不正確標示台灣領土的地圖

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美國總統拜登11日簽署2022年度財政支出法案，法案內容包括禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何“不正確標示”台灣領土的地圖。

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美國聯邦眾議院與參議院分別於9日與10日通過2022財政年度綜合支出法案並送交白宮後，拜登（Joe Biden）11日簽署。中央社報道說：法案在國務院撥款部分包括一項去年7月由共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等提出的友台條文微修版，禁止美國行政部門製作、採購或展示任何“不正確標示”台灣領土、社經體系與台灣當局所管理島嶼的地圖。

條文原先版本明確禁止地圖把台灣畫成中國一部分，去年7月28日被納入“2022財政年度國務院、對外行動和相關計畫撥款法案”，當時獲眾院以217票贊成、212票反對通過。

帝芬尼在眾議院表示，自1970年代開始，美國“一中政策”認知北京所稱台灣是中國一部分的虛假主張，這項“不誠實政策”應被摒棄。他所提出的條文雖無法改變這項政策，但至少能要求美方使用“誠實地圖”。

另據雅虎新聞報道：台灣外交部就美國總統拜登簽署法案禁止行政部門花錢製作、採購或展示任何“不正確標示”台灣領土的地圖，表示感謝，並指出，台灣並非中國大陸的一部分，美行政部門與國會願意立法來呈現台海真實現況。

外交部發言人崔靜麟說，感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。

崔靜麟說，友台條文中有關撥款支應全球合作暨訓練架構（GCTF）活動，及支持成立“台灣學人計畫”等，均曾在美國國會之前通過的相關立法中被提及。然而，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何“不正確標示”台灣領土的地圖，則是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國大陸一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。