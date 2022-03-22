國安警以煽動罪拘武術教練 指呼籲杯葛防疫政策及以武力反抗政權

香港/政治

香港警方國家安全處拘捕一名格鬥教練及其女助理，指他們以虛假信息激化人心，意圖透過武術訓練組建「黑武士軍團」，以武力反抗政權和呼籲網民杯葛港府的防疫措施，有散播仇恨之嫌，涉嫌觸犯《刑事罪行條例》中的「作出具煽動意圖的作為罪」。國安處高級警司李桂華表示，被捕人正一步步實現其目標，正研究是否對他們加控《港區國安法》的相關罪行。

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李桂華今(22日)早在網上記者會表示，被捕人自2020年初開始，藉煽動性文章及地下活動組建「港獨武裝力量 - 黑武士軍團」，並邀請網民到其武館習武。當局藉「卧底」滲透該訓練班，前晚到位於九龍尖沙咀的武館拘捕一名59歲的格鬥教練和62歲女助理。他強調，被捕男子有外國背景，會調查是否涉及外國勢力。但他沒有交代男被捕人的外國背景是那個國家以及是否只擁有外國國籍，只是說，當局在現場搜獲等值38萬港元的款項，當中大部分是外幣。

警方在行動中搜獲煽動仇恨的海報，以及用作發布煽動意圖信息的電子通訊器材，當中包括在2019年反對修訂逃犯條例風波期間墮樓身亡的科技大學男生周梓樂的相片及電子蠟燭。李桂華更詳細搜獲的「大量」武器，包括一支汽槍、兩把斧頭、三把劍、六把開山刀、八把弩及三十支箭，具殺傷力。

他指出，被捕人自20年3月開始，在社交平台發表多篇具煽動性文章，呼籲網民以武力反抗政權和對抗港府的防疫措施，又煽動他人以武力革命推翻共產黨，而在其「殺鬼隊訓練班」的宣傳中更指出，要成為反抗力量，「等待大有可為的那一天，滅魔纖共」。另外，被捕人又發表有關追蹤疫情的「安心出行」軟件和接種疫苗的負面信息，以「假信息煽動人」杯葛防疫措施，蔓延仇恨，令人憎恨港府。他認為，最令人憂慮的是，被捕人正一步步實現其目標，會與律政司商討，加控更適合的控罪，包括是否以國安法的罪名作出起訴。