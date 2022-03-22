馬紹爾總統柯布亞面告蔡英文將敦促聯合國勿再排除台灣

台灣/馬紹爾

台灣總統蔡英文今天以隆重軍禮歡迎馬紹爾群島共和國總統柯布亞伉儷所率領的訪問團，隨後舉行雙邊會晤。蔡英文宣布兩國將成立「台馬氣候變遷，調適應變基金」及完成「台馬農業合作協議」的修訂。柯布亞則透露，他會交付蔡英文總統一份馬紹爾政府與人民的共同決議，敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣排除在外的不當舉措。

廣告 繼續瀏覽後續

軍禮歡迎儀式上午在總統府前廣場舉行，施放21響禮炮，演奏馬紹爾群島共和國及中華民國國歌，並由蔡英文陪同柯布亞視察三軍儀隊。

雙方會談時，蔡英文表示，台灣和馬紹爾群島都是熱情良善的海洋國家，有共通的南島文化，並共享民主、自由、人權等普世價值。也透過交流互動，激蕩出更多的火花，在農業、公衛、基礎建設以及潔凈能源等領域，創造許多的合作契機。

蔡英文說，過去幾年來，全球都面對極端氣候和疫情的挑戰，台灣和馬紹爾群島共同面對問題，持續深化合作。並強調，雙方深刻理解，極端氣候及海平面上升等現象，「是太平洋島國，國家發展的首要隱憂」。

蔡英文當場宣布將成立 「台馬氣候變遷，調適應變基金」，未來兩國將在綠能基礎建設、防災警示系統，以及人員的培訓上，有更多的交流合作，共同建立「有韌性的調適應變體系」。

馬紹爾群島取得今年「南島民族論壇」的主辦權。蔡英文表示，期待台灣可以和其他太平洋島國，共同參與盛會，持續把彼此豐富的文化經驗分享出去。

柯布亞致詞時表示，台灣是馬紹爾群島的重要友邦，兩國邦誼從24年前建交至今，不斷成長茁壯，兩國努力強化並推動民主、人權等共同價值，令他感到相當自豪。這次訪台，不僅彰顯兩國強健邦誼，也將表達對於台灣參與國際組織的堅定支持。

柯布亞稱許台灣人民在COVID-19疫情期間及在烏克蘭危機中，對友邦及國際社會的人道貢獻。稍晚，他會交付蔡英文一份馬紹爾政府與人民的共同決議，這項決議重申馬紹爾群島政府對台灣的支持，並敦促聯合國立即採取行動，終結將台灣2300萬人民排除在外的不當舉措