蔡英文與安倍視頻對話：印太地區絕不允許用武力片面改變現狀

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自台北方面消息，台灣總統蔡英文3月22日以線上會議的形式與日本前首相安倍晉三對談。據悉，蔡英文表示，俄羅斯入侵烏克蘭，這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對不能容許在印太地區發生。安倍晉三稱，二人“一致認為，絕不允許用武力改變現狀的企圖。”

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據中央社引述台總統府的新聞稿稱，“就日華議員懇談會總會年度大會，總統蔡英文受邀以與日本前首相視訊對談，雙方就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）、烏克蘭情勢與區域局勢，以及確保自由開放印太戰略的和平穩定等4項議題交換意見。”

蔡英文表示，非常期盼今後雙方能夠繼續一起努力，培育台日進一步的友情。福島核電廠事故發生11年以來，世界各國都陸續放寬或是解除對日本食品相關的進口限制，台灣也在上個月宣布放寬鬆綁福島5縣市食品管制的措施，展現台灣願意接受國際標準，以及面對、解決困難貿易問題的決心。她指出：“經濟跟貿易的成長是國家穩定最重要的因素之一，台日之間可以一起努力，讓印太地區的經濟可以更強而有力，也期盼日本持續地促成台灣加入CPTPP。”

蔡英文稱：“非常感謝日本方面的支持，台灣跟日本攜手合作，克服了疫情跟自然災害等難題。當前烏克蘭的情勢持續嚴峻，國際社會也都高度關注。烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受。台灣作為全球民主夥伴的一員，我們已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。”

蔡英文稱：“這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責。這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。也要藉此感謝日本持續在各種國際場合，強調台海和平穩定的重要性，期盼今後持續深化台日各種交流合作，共同促進區域的和平穩定。”

安倍晉三在發言中指出，這是俄羅斯的侵略，也是對國際秩序嚴重的挑戰，日本應該與國際社會合作，直接加強對俄羅斯施壓，使其停戰、撤軍。他提到：“去年，個人曾在台灣智庫舉辦的研討會上指出，‘台灣有事’等同‘日本有事’，以及‘日美同盟有事’。當然這是個人危機感的一個陳述的方法，自由開放的印太是個人所提倡的一個構想，台日所在的廣大印太海洋，必須是維持在國際法下自由及開放的海洋，當然也絕不能允許武力片面的改變現狀。因此，個人也認為，為維持地區的安定，台灣跟日本共享情資是相當重要的。”

蔡英文稱：“台灣高度認同‘自由開放印度太平洋’的內涵，作為印太區域的一員，我們也期盼貢獻區域和平繁榮。台日共享自由、民主、人權跟法治等共同價值觀，彼此也互為重要的貿易夥伴跟友人，在安全上面，更是安全的夥伴。本人相信，台日關係還存有很多合作的空間，也希望今後持續與日美等理念相近國家共同合作，實現這個理想。”

報導指，安倍晉三提到，期盼未來還能有機會線上跟蔡英文交換意見，他個人更期盼能早日訪問台灣，再度與蔡本人會面。蔡英文表示，她期待能夠有機會在台灣接待安倍，她相信在台灣很多的人都希望能夠看到安倍來訪問。

安倍晉三周二在推特上上傳了他們二人視頻會晤的照片，並附文稱，“在日華議員懇談會總會年度大會結束後交換意見之際，與蔡英文總統舉行了遠程會談。我們就台日關係和烏克蘭局勢交換了意見。我們同意，決不允許用武力改變現狀的企圖。”他在視頻網站YouTube頻道上傳了二人會談的視頻記錄。