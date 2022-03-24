香港要求北京加派中醫專家助港抗疫

香港/新冠病毒

港府引用緊急法豁免中國內地醫護來港須先註冊才可執業的規定，疑慮未全部釋除，但港府已再向北京提出要求，希望中國再委派另一批內地中醫專家來港，支持香港的抗疫工作。

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行政長官林鄭月娥今(24日)早在例行抗疫記者會上透露，中國內地專家與港府開會時提出，以中醫藥治療新型冠狀病毒(又稱武漢肺炎)患者的做法適用於香港，建議香港好好運用，港府認同有關建議，已向北京的中央政府提出多派一批內地中醫專家來港協助，相信對香港抗疫工作有極大幫助。

廣東省中醫院副院長張忠德現時已帶領部分內地專家在港支持，醫院管理局行政總裁高拔升表示，已在港的內地中醫專家每日均會在轉作小區治療和隔離設施的亞洲國際博覽館「巡房」，參與中西合作治療方案，他引述張德宗說，在內地，中醫藥對長者及長期病患者有明顯幫助，對呼吸道和消化道徵狀尤為有效，而眾所周知，長者和病人均有胃口不佳、便秘，怕冷及全身乏力等情況，中醫藥對此應有療效。

他又指，在內地醫療專隊全面投入服務後，亞博館收治病患的人數已由之前的250人增至近日逾360人，相信未來會進一步增加。

在這一波疫情，香港的死亡率一直居高不下，最新的單日死亡人數仍然超過二百人，令108萬人染疫的情況下，累計有6569人死亡，死亡率達0.6%。有關情況加上長者住院比例高，以及接種疫苗比率不足，林鄭月娥強調，抗疫仍然不能鬆懈，尤其是70歲以上長者接種第一針疫苗的比率只有71%，即仍然有28萬名70歲以上長者未有疫苗保護，情況極不理想，再次呼籲長者接種疫苗。