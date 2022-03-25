歐商會調查：半數公司年內或遷離香港 11航空公司促港府撤檢測要求

香港，防疫，經濟

當香港以嚴苛而又不知是採取「清零」抑或「與病毒共存」為政策方向之際，香港歐洲商務協會發表的調查顯示，面對嚴格的抗疫措施，近半數受訪公司考慮在未來一年內把全數或部分業務和人員撤離香港。而不同行業要求放寬的聲音亦在加強，11家國際航空公司近日向港府發聯署信，要求解除香港現時規定機組人員在登機前和抵港後的檢測要求，特首林鄭月娥今早透露，當局正處理信函，但強調，香港不會放棄「外防輸入」的策略。

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由15個在港澳的歐洲不同國家商會組成的香港歐洲商務協會，在1月中至2月上旬進行網上問卷調查，有260名來自不同商會受訪者回復，結果顯示，25%受訪者稱其所屬公司計畫未來12個月內遷離香港，24%表示會局部遷走，34%稱不肯定，表示不會遷離的，只有17%。主要原因是港府採取類似中國內地的嚴格防疫措施，降低了香港這個亞洲金融重鎮的吸引力。調查又顯示，四成受訪者因入境限制或不能見家人，稱香港難以吸引海外人才。

儘管港府已於本月21日宣布放寬抗疫措施，包括解除對英美等九個國家的禁飛令，並將入境後的隔離期縮短到七天，但港府仍不願意就放棄「動態清零」政策鬆口，歐洲商會在新政策宣布後第三天的昨(24日)午發表這個調查報告，指香港與全球連通以及與中國毗鄰的「最大優勢」，幾乎喪失殆盡。有關說法，令特首林鄭月娥昨早響應實行「與病毒共存」策略的新加坡將解除大部分防疫及入境限制措施時的說法顯得無力，林鄭當時表示，既向國際航空開放，又向中國內地通關，最符合香港利益，不相信只有一刀切或兩種途徑抗疫。

現時有2300間歐洲公司在港，在2019年，歐洲是香港第二大貿易夥伴，亦是香港第二大出口區和第三個進口供應區。

除歐洲商會之外，美國商會1月也曾發表報告，指44%的外籍商務人士可能因抗疫措施離開香港。

另外，在港府決定由下月起取消九國禁飛令後，航空業界表明，若不放寬對機組人員入境後須在機場酒店房內自我隔離至下一班執勤航班離港等規定，航空公司也不會有足夠人員提供正常航班，而根據彭博通訊社報道，FedEx、UPS、聯合航空、英國航空和日本航空等11家國際航空公司前日聯署致函林鄭月娥等官員，要求香港解除機組人員登機前、抵港後的檢測要求。聯署信指出，香港是亞洲唯一有相關要求的地區，令航班有可能延誤、員工有被送往隔離風險，凡此均超出航空公司的承受範圍，令航空公司避飛香港。

林鄭月娥今早在疫情例行記者會上確認已收到聯署信，指運輸及房屋局正考慮信中的建議和要求，有決定會公布。但她補充，所有針對航空公司的入境抗疫措施，都是「外防輸入」政策，港府不會放棄，否則更無望通關。