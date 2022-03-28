民調：四名港人一個有意移民　非民主派有計畫離港比例升 移民潮今夏重臨

香港/社會

香港移民潮料將持續，因為一項民意調查顯示，有24%受訪者表示有計畫移民，較大半年前上升四個百分點，值得注意的是，有關增幅是由「非民主派」受訪者的響應造成。而影響他們移民的主要因素是個人自由等政治因素。負責調查的社會學者鍾劍華形容，對一個正常社會來說，這是一個高的比例，港府必須正視。

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民意研究所在本月21日至24日以電郵接觸六千多人，就受訪者對香港未來的政經信心。結果發現，有65%受訪者表示，沒有計畫「永久離開香港」，較去年8月的同類調查下降六個百分點。相反，準備中的有計畫移民受訪者有24%；另有9%表示「不知道/很難說」。

值得注意的是，當中有35%自稱「民主派支持者」表示有計畫移民，與去年8月調查持平；而即使是自稱「非民主派支持者」的受訪者，亦有17%表示有計畫移民，較上次同類調查上升五個百分點。不過，表示沒有計畫移民的仍是主流，在上述兩類受訪者中分別有51%和74%，但比例均較前下降。

移民原因方面，「個人自由變差」是受訪者設法移民的最主要因素，有35%；其次是「家人前途」和「香港政治」變差，分別有16%；接着是「個人的生活水平」變差(12%)和「香港的經濟前景」變差(10%)等經濟因素。民研所副行政總裁鍾劍華在發布會上指出，港人的移民原因以政治因素為主，經濟次之，疫情因素最低，所以這次調查反映的移民比例上升，政府不可諉過於疫情。

他強調，24%受訪者有意移民，絕非一個伍數字，以香港人口計算，等於有178萬人，即使有計畫質實際移民之間會有落差，但社會越動蕩，兩者的差距便越少，而香港在這方面的差距應該不大，港府必須正視這個高比例，尤其是一些其他機構進行的調查顯示，流失的人才以中層管理人員、專業人士、醫護等。他指出，移民數字在去年夏季之後略為回落，但以這類民調的三次數據推斷，今年夏天的移民數字會再上升。

另外，當被問及對未來政治環境有多大信心時，58%受訪者表示「幾無信心」或十分無信心，表示十分有信心或「幾有信心」的，只有27%。港人對個人自由前景的看法，比例與政治環境前景相若；經濟前景信心方面，49%受訪者表示無信心，表示有信心的佔25%，表示「一半半」的，佔總數的23%。