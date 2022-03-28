航班有乘客染疫觸發的香港禁飛期縮至七天 下月生效

香港/新冠病毒

在香港武漢肺炎疫情確診個案連續兩天回落至萬宗以下之時，港府縮短因乘客抵港時染疫而要求相關航空公司停飛的日數要求。由4月起，有三名或以上乘客確診的航班，停飛香港的期限由十四天縮短至七天。

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根據港府新的鎔斷機制規定，現時因「同一航空公司同一條航線於七天內有四名或以上乘客抵港時確診」的觸發機制將會撤銷，但會加入另一新條款，即「有一名或以上的乘客經抵港檢測而確診及有一名或以上的乘客未能符合第599H章下指明的條件」，該航線便須熔斷七天。至於「第599H章下指明的條件」，將會隨疫情發展而改變，現階段的「指明條件」包括登機乘客必須已接種兩劑疫苗、持四十八小時核酸檢測證明等。

行政長官林鄭月娥表示，新規定是因應疫情最新發展和滯留海外港人的回港難而制定。她續稱，2月抵港人士的確診比例是0.76%，本月至上周三的抵港人士確診比例是1.1%，預料4月解除禁飛令和調整熔斷機制後，會有更多抵港人士確診，但相信香港仍能應付，風險可控。

香港的旗艦航空公司國泰歡迎港府的新安排，稱正積極恢復更多抵港航班，首先會在下月增加從曼谷、吉隆坡、倫敦及悉尼回港的額外航班。不過，立法會旅遊界議員姚柏良表示，縮短禁飛期的作用不大，因為這對航空公司調配航班和人手，以及抵港人士的行程安排仍然會有一定困難，較難提供穩定的航班安排。他認為，提高觸發機制的門坎更有用，建議由3個或以上乘客確診改為指定的確診百分比，例如有一成乘客抵港時染疫才要求航空公司停飛。

另外，旅遊業促進會總幹事崔定邦透露，已有外地航空公司正考慮恢復直航香港航班，預料新機制可以增加航空貨運運力，對香港整體屬好事。但他憂慮，由於香港過去有大批機組人員流失，未必所有航空公司可以實時加密班次。

根據港府公布的最新數字，香港在26日新增8037宗染疫個案，令染疫人數累積至112.8萬；同日，新增151人死亡，令單是在第五波疫情離世的疫症患者增至7039人，死亡率為0.62%。