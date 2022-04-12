民主黨前主席楊森出獄 籲港人在威權社會堅守民主自由

香港/國安法

因參與未獲批准遊行而被判入獄14個月的民主黨前主席楊森昨(11日)刑滿出獄，他離開時表示，香港已進入威權社會，港人自由受限，逐漸變得沉默，他哽咽地反問這是否港人願景，呼籲港人堅守民主自由，緊守崗位，講「真說話」以維護一個多元開放的社會。

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對他出獄及其言論，在民主黨臉書上的回應以支持和祝福為主；而言論傾向偏激的網上討論區「連登」反應則較紛紜，既有指其言論食古不化、不切實際，亦有人讚揚他在這動輒得咎的年代仍然敢於發聲，更有網民直指「連登仔」憎恨這位「過氣阿伯」。

現年74歲的民主派老將楊森，經扣減假期和良好行為等因素，在囚禁11個月後提早出獄，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨主席羅健熙及該黨多名前立法會議員到赤柱監獄外迎接楊森出獄。

在香港大學社會工作及社會行政學系任教多年的楊森步出監獄後向在場記者念出手寫的簡短聲明，指香港經已進入威權社會，港府強調社會安定、強勢管治，並以效果為重，而港人的各種自由、公平選舉及公民社會都會受到限制，社會將走向單元化，缺少不同意見和批評港府施政的聲音。當說到「香港嘅社群動力將轉為沉寂，但呢個系香港人嘅願景咩？」的時候，情緒略為激動，聲音哽咽。

他呼籲港人重視和維護港人的核心價值，堅持民主、人權自由和法治的價值和信念，緊守崗位，講「真說話」維護一個多元開放的社會。他又期望，港人繼續以和平、理性、非暴力，爭取落實普選，因為缺乏民主政制的保障，香港的法治、人權和自由的空間會受到限制。

楊森因在反修例運動期間參與兩項未經批準的非法集會和遊行而被判刑，分別是2019年8月31日的「為香港罪人祈禱大遊行」和10月1日的「沒有國慶，只有國殤」遊行，先後被判囚8個月和14個月，前者緩刑1年，後者則實時入獄。楊森罪名成立後向法庭求情時表示，自己「認罪但不認錯」。

與楊森同案的另外九名被告，包括民間人權陣線召集人陳皓桓、支聯會主席李卓人、社會民主聯機梁國雄、民主黨何俊仁、工黨何秀蘭等，各被判囚14至18個月不等。上述被告不是因為有另案在身以致刑期較長，便是因為尚因其他案件而仍在還柙，未能踏出監獄。

民主派老將楊森為論政團體「彙點」的創會主席，後加入香港民主同盟以及合並後的政黨「民主黨」，於2002年至04年期間當選主席，屬黨內主流派的中堅人物，但其溫和路線惹來「少壯派」不滿，激發退黨潮。他在港英年代和回歸後曾任16年立法機關議員。