北京再壞港府傳統 二把手出缺不補 特首：不反對

香港/政治

香港政府第二把手李家超辭去政務司長一職參選來屆特首超過一星期後，現任特首林鄭月娥宣布，接獲北京的中央政府通知，不任命人選替補該職位空缺，一直懸空至 7 月新班子履新。打破港府重要官員離開職務便須作出替補或署任安排的慣例。林鄭月娥承認，司長出缺情況罕見，但她不反對，強調出缺對港府工作「沒有甚麼大影響」。

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中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，這可能與北京不接受林鄭月娥建議的署任人選有關，亦希望為李家超日後組班預留彈性，以免現時的署任人選被視為下任政務司長人選，引起猜測。獲北京「祝福」而成為惟一特首參選人的李家超，昨被問及時，沒有響應有關安排是否方便他組班，只是說，相信中央與港府已有考慮，相信可以處理，外界可以放心。

香港特首選舉過往曾有兩次政務司長辭職參選特首，每次都有替任人選，例如2011 年時任政務司長唐英年辭職參選時，由當時最資深的官員孫明揚署任其職務；2017 年林鄭月娥辭職參選時，亦由時任勞工及福利局局長張建宗署任。甚至當時財政司長曾俊華辭職參選待首，亦由時任財經事務及庫務局局長陳家強署任曾的原來職務。林鄭月娥在李家超本月 6 日辭職參選時亦曾表示，已將李的任命和免職安排一併呈交中央考慮，等候回復，反映她已按慣例向北京提交署任人選，但到了昨日（14 日），她表示已獲中央政府通知，由於現屆政府只餘下不足三個月任期，故不再任命政務司長。

林鄭月娥承認，政務司長出缺無可否認是一個罕見的情況，因為署任是一般安排，即使她本人離港訪問兩、三天，都有署任安排，「但徵詢中央人民政府意見，認為不作署任是適合的，我都不反對」。她續稱，可能其中一個考慮是她曾任政務司長四年半，可以兼顧相關工作，而過去兩年多的抗疫工作亦由她領軍。她強調，政務司長一職出缺對港府的工作「沒有甚麼大影響」，她已按法例另行指派人選兼顧政務司司長的法定功能。

結果，港府委任財政司長陳茂波接替李家超擔任候選人資格審查委員會主席，以帶領審查並確認行政長官、選舉委員會和立法會議員候選人資格的資審會工作；而特首辦公室主任陳國基則代替司長，每星期與立法會內會正副主席例行會面。

對政務司長一職懸空對港府運作的影響，立法會議員狄志遠表示，政務司長統領各部門的工作，出缺近三個月，情況並不理想，即使林鄭月娥有能力，始終一人不能兼顧太多工作，另外亦會予人港府「放軟手腳」的不良觀感。不過，學者蔡子強表示，政務司長法定權力不多，餘下任期不長，加上社會聚焦特首選舉，相信司長出缺不影響外界觀感。