台NGO活動人士李明哲中國大陸五年刑滿返回台灣

台灣/李明哲刑滿獲釋

李明哲出獄返台 桃機專案採檢送隔離在中國大陸服刑期滿的台灣NGO工作者李明哲（中）2022年4月15日上午自廈門返抵桃園國際機場，經環宇商務中心通關，相關人員穿著防護裝備提早現身機坪，待李明哲下機後以專人、專車接待，一路送至環宇商務中心，並以專案方式在內完成採檢。

台灣陸委會15日證實，在中國大陸被以“顛覆國家主權罪”判刑五年的台灣非政府組織活動人士李明哲15日上午已經平安返回台灣。此前擔心李明哲會被逾期羈押的台灣人權團體送了一口氣。陸委會15日也在書面聲明中澄清，李明哲返台後無需接受司法偵察，因為“傳播民主理念無罪。”

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李明哲2017年在中國大陸被捕前，曾為台灣非政府團體“人權公約施行監督聯盟”工作。他長期關注中國人權狀況以及中國公民社會活動。2017年3月19日，他自台北經澳門，前往廣州探友的途中失去音訊。他此前任職的文山社區大學、台灣人權團體、其家人等多方努力，呼籲大陸有關當局證實李明哲下落。

大陸國台辦發言人馬曉光3月24日才證實李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動被扣留。同年5月26日，新華社引述國台辦發言人安峰山，證實李明哲於5月12日由湖南省長沙市國家安全局正式逮捕。起訴罪名是涉嫌顛覆國家政權罪。同年11月，李明哲被判刑五年，並剝奪政治權利兩年。

庭審期間，控方指責李明哲在網絡社群交流中，以及在微信等社交媒體平台，發表攻擊中國政府言論。李明哲在庭審中承認確實曾發表這些批評言論。

台灣人權團體近年來不斷呼籲釋放李明哲，認為他遭無端指控，是以言入罪，背離民主與人權價值。李明哲妻子李凈瑜也不斷為丈夫，呼籲奔走。她前往大陸探望丈夫的安排常常受阻。她曾批評李明哲在獄中待遇極差。自2020年1月以來，中方更以新冠疫情為由，中斷了家屬探監。

李明哲妻子14日發表聲明，證實丈夫獲釋，將返回台灣。但因疫情隔離規定，目前尚無法安排與媒體見面。

台灣陸委會15日對李明哲平安返回台灣表達欣慰，也再次重申，無法接受對岸司法以“顛覆國家政權”罪對李明哲判刑。

目前，尚有至少四名台灣人因被北京當局指控涉嫌“間諜”活動，遭到關押。他們分別是曾在2019年香港反送中抗爭運動中前往香港的台商李孟居、國立台灣師範大學退休教授施正屏、捷克台灣籍學者鄭宇欽、以及南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹。其中蔡金樹和施正屏兩人均已經以“間諜罪”被判刑四年。而李孟居和鄭宇欽兩人的司法進度，目前不得而知。