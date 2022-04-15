香港首現世衛觀察中的「BA.5」病毒個案 如期下周四放寬本土防疫措施

香港/新冠病毒

香港武漢肺炎染疫個案持續回落，但仍有逾千宗，且首次驗出有患者感染了世界衛生組織正在觀察的奧密克戎(Omicron)「BA.5」病毒株；不過，港府決定，如期在下周四(21 日)分階段放寬本地的社交距離措施，包括恢復停了近三個月的食肆晚間堂食、放寬限聚人數至 4 人，以及。

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香港前(13 日)天單日新增個案已持續下降至 1043 宗，但輸入個案則上升至 23宗，是一個多月以來最多。衛生防護中心昨更公布，一名 6 日從南非抵港、已接種兩劑疫苗的 24 歲男子，入住檢疫酒店兩日後低燒、咳和喉嚨痛，並驗出染疫，但毋須入院，至昨日更已康復。中心傳染病處主任張竹君表示，患者抵港時沒有同行者，同機有 3 人染疫，當局會跟進他在檢疫酒店時同層住客有否染疫以決定是否需要同層患者增加檢測次數。

張竹君表示，「BA.5」屬世衛列明需觀察的亞系，但其傳染性、對公共衛生影響等仍待調查。根據世衛本月 12 日更新資料，「BA.4」和「BA.5」或有「免疫逃逸」特性，致部分核酸檢測或未能驗出該兩個亞系。「BA.5」最先在南非發現，現已在博茨瓦納、丹麥、德國及英國等地方出現。

另一方面，由於染疫人數已由高峰時的五千多宗持續下跌至前日的 1043 宗，港府公布，會如期在下周四推出首階段的放寬社交距離措施，包括恢復自 1 月 7日起暫停的晚市堂食；2 人一枱增至 4 人；重開健身中心、美容院、海洋公園等主題公園、戲院等表列處所和康樂文化事務處轄下大部分場地；解除禁止兩戶以上的人在私人地方聚集的限制；至於有關放寬措施在什麼時候煞停，特首林鄭月娥昨在記者會上指出，沒有「硬指標」，而是觀察趨勢和其他監測指標有沒有突變；她又說，經過第五波一役，港府的應對能力已大幅提升，理應可處理較高的確診數字，盡量不會在短時間內大幅收緊已放寬的政策。