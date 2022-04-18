太平島機場跑道延長有譜可供台灣所有戰機起降

台灣/軍事

聯合報今天引述「消息來源」報導，經過美方同意，台灣國安單位做成了政策決定，由台灣空軍司令部在今年內完成南沙太平島跑道新一波整建工程的招標作業，計畫將目前長度1150公尺的跑道，延長為1500公尺。據了解，跑道延長後，將能供台灣所有類型戰機起降。台灣有學者認為，這象徵台美合作，反制中國在南海的軍事擴張。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指出，台灣官方針對太平島的建設，是除了浚深碼頭內側船舶席位的深度之外，同時要延長碼頭的長度達100公尺；並利用當初興建太平島碼頭挖掘時堆積出的新生地，延長機場跑道。據了解，美方否決了碼頭延長的計畫，但同意台灣延長機場跑道。

太平島碼頭重新整建之初就曾編列機密預算，在島的西北側興建巨型消波塊，藉以鞏固未來跑道延長所需的這塊新生地，但美方長期來對台灣在太平島相關整建，抱持高度疑慮，因此工程進度緩慢。近年因中共大肆整建南海島礁，太平島如果實施相對應整建，必要時對美方也有幫助，傳出美方的態度因此轉變，同意台灣實施跑道延長工程，預定今年內完成招標。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「亞洲海事透明度倡議」曾發布研究報告指稱，太平島現有機場跑道長度，已經可以可容納F-16戰機和C-130運輸機的起降，也可能供P-3反潛機起降。

軍事專家指出，台灣擁有的F-16戰機降落約需1000公尺的跑道，P-3C反潛機則需要975公尺跑道，太平島跑道如果延長為1500公尺，台灣現有戰鬥機和運輸機都可以起降。

台灣的「國防安全研究院」國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲說，太平島機場跑道延長，象徵台美合作，反制中國在南海的軍事擴張行為，對增加台灣的主權聲索、急難救護、軍事整備，都具有正面意義。

目前太平島的跑道規格雖屬簡易跑道，但是近年來已增加助航燈光，可執行夜間起降，並擴大停機坪，可同時停駐兩架C-130運輸機，島上也設置兩組2500加侖的直立式儲油槽與兩組輸油、加油等相關設備。

不過台灣空軍司令部響應媒體詢問時表示，太平島跑道運作正常，相關說法純屬臆測，空軍沒有評論。