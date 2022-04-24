台灣本土病例破5000大關 蘇貞昌：不會像上海那樣封城

台灣疫情

台灣疫情持續攀升，今天（4月24日）通報本土確診病例突破5000大關，截至目前累計5萬6468例確診。不過，周六23日，行政院長蘇貞昌表示，不會像上海那樣封城，並並承諾繼續開放。

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台灣新冠疫情持續攀升，指揮中心今天公布新增5092本土確診案例，遍布22縣市，其中新北市、台北市、桃園市的確診人數都破千，據官方數據顯示，截至目前累計5萬6468名感染者。

台灣政府預計，到本月底，每天的病例將達到1萬例，並警告說，高峰可能在幾周之後到來。另據台灣國家衛生研究院的推估模型，單日高峰應會落在4.5萬例，整個疫情恐達350萬例。

面對疫情擴散，路透社引述台灣行政院長蘇貞昌表示，這次變種病毒99.5%都是輕症、無癥狀，因此台灣會從經驗中逐步應對，不會像上海那樣封城，但也不會要立刻脫掉口罩，不做防疫措施。

蘇貞昌說，接下來有大量快篩劑、藥品、疫苗運抵台灣，為下階段開放做準備。政府也考慮縮短隔離時間、縮小隔離範圍，逐步讓人民恢復正常生活。

台灣近期一直在推廣“新台灣模式”，強調防疫與經濟並行，避免大範圍封鎖，影響經濟發展。

4月初，台灣總統蔡英文曾宣稱，防疫策略應該持續以“減災”為目標，不是全面清零，更不是放任病毒肆虐式的“與病毒共存”，而是有效的疫情管控。

此外，自2020年起，台灣共累計856例死亡病例。據指揮官陳時中指出，新西蘭致死率約是0.05%，等於萬分之5，新西蘭疫苗施打率跟台灣比較類似，新西蘭的情況也是台灣可以努力的方向。

據了解，新西蘭的重症致死率約萬分之16，台灣比新西蘭更低，約為萬分之3。