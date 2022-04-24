美國未直接干預烏克蘭戰事 法國智庫分析：保留軍力捍衛台灣

烏克蘭/台灣

費加羅報4月19日登出智庫托馬斯摩爾研究院（Institut Thomas More）研究員、法國前海軍潛艦艦長奧德林（Hugues Eudeline）以《美國為台灣保留戰力》為標題投書，分析美國的台海與烏俄戰略。

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奧德林指出，美國不願直接投入烏克蘭戰役的原因，就是一國「永遠不可能同時投入兩場戰爭，而中國進犯台灣已迫在眉睫」，台灣國防部長與美國印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）近日都有相似發言。

奧德林表示，中國迫切需要印太海域進行貿易，而台灣便是海上最重要的島嶼。中國對台灣近日更頻繁的文攻武嚇其實也響應了政治需求。因中國4月起疫情反撲，經濟受創、極端措施令人民怨聲載道。「習近平需要轉移焦點。他打出民族主義牌，加強對台灣的行動，然而效果卻因烏克蘭戰爭所帶來的教訓而大打折扣。教訓顯露出俄軍在攻打烏克蘭時，仍遇到困難」。

奧德林續指，沒有直接投入烏克蘭衝突，讓美國完全有能力得以向台灣提供重要協助。因此奧德林認為，美國總統拜登拒絕直接參與烏克蘭戰役，是向習近平釋放清楚訊息：不要攻擊台灣。

在費加羅報之前，世界報18日刊登日本前首相安倍晉三的投書，他在文中力挺台灣，呼籲美國應明確宣示當中國入侵時將捍衛台灣。

安倍晉三表示，美國在俄羅斯入侵烏克蘭之初便表明，不會出兵協助烏國抗俄，但美國因《台灣關係法》而採取戰略模糊立場，始終未表明若台灣遭到攻擊是否會防衛台灣。

中國過去與美國武力相差懸殊不敢輕舉妄動，但在北京軍力倍增之際，這樣的模糊戰略會使得印太地區的現況更加不穩定，更會讓中國低估美國決心，讓台灣政府產生不必要的擔憂。

安倍晉三指出，由於大環境已改變，美國必須有一個明確、沒有模糊地帶的宣示，讓各界確知，「在面對中國入侵企圖時，美國是否會防衛台灣」。

安倍晉三表示，過去出任首相期間，會見中國國家主席習近平時，「必會讓他明確知道不該低估日本捍衛尖閣諸島（台灣稱釣魚台列嶼）的決心。烏克蘭悲劇教導我們慘痛的一課，就是不應該再有一絲質疑我們面對台灣，以及捍衛自由、民主、人權與法治決心的可能性」。

除此之外，法國前總理哈法蘭日前接受民意報（L’Opinion）專訪時也被問及台海問題。該報記者詢問，美國國會代表團日前訪台，對台海情勢有何影響。哈法蘭表示，美中關係緊張，冷戰正轉變為「熱戰」，「因為台灣議題還在，未來也還會在，這是兩方都堅守的議題，情勢非常危險」。

哈法蘭指出，安倍晉三投書提到的情況非常令人憂心。台灣是中國表明準備為此開戰的唯一議題，美國也嚴陣以待，目前情勢升級是很危險的... 台灣議題會是未來的挑戰。」

美媒：烏克蘭戰爭讓台灣憂心兩岸若開戰，中國貨切斷海底光纜

值得注意還有，華爾街日報隨後登出Alastair Gale署名文章指出，烏克蘭戰爭重新引發台灣和一些亞太國家對自身因特網連接脆弱性的擔憂，因為這些地區因特網所依賴的海底電纜可能會在中國發動攻擊時被切斷。

在俄烏戰爭中，烏克蘭人已利用因特網集結力量，抵抗俄羅斯的入侵，反擊莫斯科的宣傳，並爭取國際支持，其中包括該國總統澤連斯基通過網絡發出的為烏克蘭提供武器的呼聲。烏克蘭擁有跨越該國陸地邊境的廣泛網絡連接，雖然俄羅斯對烏克蘭的網絡基礎設施進行了打擊，但該國大部分地區仍有網絡連接。

文章寫道，相比之下，台灣約95%的數據和語音流量通過海底光纜接收和發送。台灣官員們表示，目前運行的約有14條光纜，在台灣海岸的四個位置連接到島上。這些光纜由光纖線束組成，粗細相當於花園澆水用的水管。

如果這些電纜在海里被潛艇或潛水員切斷，或者防護薄弱的電纜登陸站被軍事打擊摧毀，那麼台灣島的大部分地區將斷網。

台灣網絡信息中心（Taiwan Network Information Center）執行長黃勝雄（Kenny Huang）表示，台灣在這方面非常脆弱。該中心是一個隸屬台灣政府的網絡安全和因特網域名註冊組織。

文章又指，目前沒有明確跡象顯示中國計畫攻台，但北京方面不承諾放棄使用武力解決台灣問題。曾在2018至2021年擔任白宮國家安全委員會（National Security Council）中國、台灣和蒙古事務主任的Ivan Kanapathy說，中國的軍事思想方針暗示，在試圖通過兩棲作戰攻台之前，其將尋求取得空中、海上和信息方面的優勢。

該報續引Ivan Kanapathy稱，看到烏克蘭對媒體的高度有效利用，中國政府或許會判定，如果實施攻台，通過切斷台灣與世界的聯繫將大大提高成功的幾率。

中國並未威脅要攻擊海底光纜。西方政府官員近年來已表達了對俄羅斯船隻和潛艇對海底光纜威脅的關切，但安全分析人士稱，中國也有切斷海底光纜的辦法。中國外交部未響應關於海底光纜的提問，但表示不應誇大台灣海峽的緊張局勢。

美國去年12月稱，由中國的亨通集團（Hengtong Group Co.）擁有的海底光纜鋪設和管理公司與中國軍方有聯繫。美國政府對這些公司獲得美國投資和技術的渠道實施了限制。亨通集團沒有回應華爾街日報的置評請求。