香港5月起容海外人士入境 投資基金業籲撤航班因疫停飛機制

香港，新冠防疫，經濟

文檔照片。2022年3月9日，無人機拍攝的香港爆發疫情期間，從深圳到香港的臨時橋樑，用於運輸建隔離設施的工人和材料

港府宣布，由5月起，容許非香港居民從海外入境香港，並放寬觸發航班停飛的門坎至染疫乘客佔全機人數5%，又縮短停飛期至五天。不過，商界對此顯然認為不足，成員營運數以十億計資金的香港投資基金公會調查顯示，防疫措施對挽留人才和舉辦商務活動都造成很大困難，促港府立即取消航班因疫停飛的熔斷機制，並儘快就恢復與各地免檢疫通關交待路線圖。

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曾被譽為國際航空樞紐的香港，因執行「動態清零」政策而實施嚴謹的防疫措施，令飛機升降量和乘客量恢復得較區內採取「與病毒共存」的城市慢，4月起取消入境限制的新加坡，很快已趕過香港，本月的乘客量約為香港的七至八倍。國際航空運輸協會總裁華爾斯(Willie Walsh) 月初形容，嚴謹措施令人失望，已令香港實質上從全球航空樞紐的地圖上消失，日後要恢復亦將十分困難。

港府22日公布，自5月1日起放寬航班鎔斷機制，把觸發停飛門坎由每班來港航機有3名乘客確診提高至5人，又或是全機乘客總數的5%或以上乘客（以較高者為準）確診；其次是把航班停飛香港的時間由七日減至五日；另外亦容許非香港居民從海外地區入境香港；抵港後，須在機場進行核酸檢測和快速抗原測試。

旅遊業界指出，現時的熔斷機制太易觸發，以致本月頭廿二日已有25班航班被要求停飛，新建議是略有進步，但期望港府改用乘客確診比例作門坎。

事實上，除了作為香港旗艦的國泰航空公司可較快增加從不同地區飛港班次之外，不少航空公司未有因港府放寬熔斷機制而實時開設飛港航班，例如英國的維珍航空公司須到9月才有直航機從倫敦飛香港，而英國航空和澳洲航空更遲至10月底才有客機抵港。

防疫專家：熔斷機製作用小 兩周後可取消

及至昨(25日)天，香港投資基金公會公布訪問旗下75間跨國基金投資公司會員的調查結果，指不少跨國資產管理公司的員工已因香港實施嚴格防疫措施而申請調往其他城市工作，指措施對業內招聘及挽留人才帶來負面影響，期望政府提交更具體的通關時間表及進程，以助業內人士更方便安排商業活動；另外，會員亦希望回港人士可安排居家隔離，以及把現時的七天隔離期進一步縮短。

投資基金公會主席鄒建雄表示，樂見5月起放寬航班的熔斷機制，但仍認為機制是龐大「絆腳石」，窒礙個人及商業行程，對航班、酒店及商業活動時間安排均有連帶影響。他又說，現時新加坡、倫敦、紐約等地的防疫措施均較香港寬鬆，如果香港希望保持競爭力，必須與其他金融城市進出自由度看齊，否則臨

時前往其他地方工作的人員可能因為駐港工作帶來不確定性而選擇永久離開。 該會行政總裁黃王慈明亦透露，基金業界對熔斷機制甚有意見，認為只是懲罰乘客，期望能夠儘早全面取消相關機制。

另一方面，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台節目中表示，航班熔斷機制現時的實際預防作用很小，若能加快推高疫苗接種率和預防病毒從檢疫酒店流入小區，熔斷機制便可暫停。港府防疫專家孔繁毅亦在電台節目稱，假如疫情在未來兩周沒有反彈，可考慮放寬航班熔斷機制，甚至取消。