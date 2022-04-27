香港藝人曾江在尖沙咀防疫酒店房間內去世 死因待確定

香港/新冠疫情/社會

綜合多方消息顯示，當地時間4月27日中午12時許，香港尖沙嘴彌敦道19號九龍酒店，警方接獲酒店職員指，一名年老男住客昏迷房內，身體冰冷，救護員接報到場，經檢查證實男事主明顯死亡，警員身穿保護服進入酒店調查，正聯絡事主親友了解其身體狀況。據了解，死者為87歲的香港著名演員曾江，上址為指定檢疫酒店，警方正在調查其死因。

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據《明報》報導，曾江周一（25日）自己一個人由新加坡返港，入住九龍酒店，昨天（26日）新冠病毒快測呈陰性。今早（27日）衛生署人員巡查時，發現曾江所住的酒店房間無人應門，酒店職員開門時，發現曾江昏迷在房間內，救護員到場證實他當場死亡。

據了解，曾江26日晚曾與女兒通電。周三衛生署人員巡查時無人應門，叫酒店職員開門，發現曾江昏迷在房間內始揭發悲劇。《東網》記者第一時間致電曾江太太焦姣，她身邊人回覆：“曾太太現在沒有空。”然後便匆匆收線。

曾江1934年9月2日生於香港，籍貫廣東中山，香港影視演員。1955年，曾江出演電影《同齡鳥》男主角初涉影視圈，後赴美國柏克萊加州大學修建築學。1964年出演《大馬戲團》男主角正式出道，1972年起參加電視演出，1983年因飾演《射鵰英雄傳》中黃藥師一角而為中國大陸觀眾所熟悉。

1987年從《英雄本色》開始在吳宇森的一系列江湖電影中扮演各種配角。1999年出演《血仍未冷》、《安娜與國王》，2001年出演《尖峰時刻2》，2002年出演《007之擇日而亡》 ，在好萊塢電影中頻頻出鏡。

1993年起與香港話劇團開始合作，2007年憑《德齡與慈禧》榮祿一角榮獲第十六屆香港舞台劇獎最佳男配角。2012年4月獲第31屆香港電影金像獎“最佳男配角”提名。2015年4月19日，曾江憑《竊聽風雲3》獲第34屆香港電影金像獎最佳男配角獎。