資深演員曾江倒斃檢疫酒店 容長者家居隔離聲響起

香港/新冠防疫

縱橫影視圈逾60年的資深演員曾江，被發現倒斃於檢疫酒店房間內，死因仍未確定，但其親友透露，他死前曾因「心口痛」讓家人送藥至酒店，但藥品只能交至接待處，未知曾江最後有否拿到藥。事件觸發防疫專家和立法會議員均認為，長者或有照顧需要人士應有人陪同或家居隔離。

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終年87歲的曾江，早前獨自前往新加坡和馬來西亞度假，星期一（25日）回港後入住尖沙嘴九龍酒店隔離檢疫，酒店人員昨(27日)早在衛生署同意下開門後發現，曾江已經離世。據曾江前妻鄧拱璧向傳媒透露，本身有風濕病和「三高」(高血壓、高血脂、高血糖)的曾江，前晚曾致電女兒曾慕雪，表示「心口痛」，女婿隨即將相關藥物送到酒店，要求職員代為送上房間；其後，曾江表示肚子餓，女婿亦曾聯絡酒店，希望酒店送食物到房間。但她不清楚職員有否將藥物和食物送到房間。到了昨晨，女兒致電曾江，但電話無人接聽；女兒隨即聯絡酒店職員上房拍門，但拍門逾十分鐘也無人應門，家人於是着職員開門了解情況，但職員拒絕，表示要先請示衛生署，最後衛生署通知職員開門，但進入房間後發現曾江已經沒有氣息。

職員則向警方表示，住客當時已身體冰冷；救護員接報到場亦證實，事主明顯死亡。警方把案件列作屍體發現案處理，死者死因有待驗屍確定。據了解，曾江離世與武漢肺炎疫情無關，因為他前日的測試呈陰性。

事件引發公眾對長者從海外返港須獨自在酒店隔離的風險問題，香港大學微生物學系臨床副教授兼感染及傳染病中心總監何柏良今早在電台節目中表示，長者獨自隔離容易錯失黃金搶救期，其中一個解決方向是讓有需要者家居隔離，何況港府現時已有工具監察家居隔離的合規進行，且香港正朝着「(回)復(正)常」發展，應該彈性處理有需要人士的家居隔離要求。老人科專科醫生畲達明則補充，除了容許長者居家檢疫，亦可批准在港親屬入住酒店陪伴和照顧長者。他又建議長者外出旅遊時多備常服藥物，以免因防疫措施有變而缺乏足夠藥物。立法會議員葛佩帆亦支持當局考慮讓長者及長期病患進行家居隔離，在此之前，當局應善用頸掛式平安鍾等科技設備，方便入住隔離酒店的長者求救。

原名曾貫一的演員曾江，18歲時獲胞妹林翠推薦首度參演國語片《同林鳥》，但他這套踏足影圈的敲門磚反應一般，於是按計畫赴美攻讀建築，回港後從事建築設計三年後，重投影圈懷抱，在上世紀六十年代的粵語片全盛時期參演過百齣電影，其後更影視雙棲，一直活躍至今。近期代表作有《寒戰II》及《竊聽風雲》系列等，他更憑《竊聽風雲3》於2015年首度奪得香港電影金像最佳男配角獎。他是少數有份在九十年代後便參演荷里活電影的香港演員，包括《新鐵金剛之不日殺機》、《安娜與國王》、《藝伎回憶錄》等。