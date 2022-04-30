格呂克茲蔓：《時代革命》拷問法國人 自由需付出代價

香港/法國

入選戛納電影節介紹香港民眾抗爭活動的紀錄片《時代革命》從四月一號起陸續在全球23個國家同時上映，4月28日晚間巴黎市中心沙特萊電影院放映場彙聚了數百名觀眾，他們中有許多亞洲人面孔，他們是流亡或者旅居在法國的香港人以及居住在法國的台灣人，台灣駐巴黎代表吳志中大使就是其中之一。

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在影片放映結束之後，主辦方組織了一次討論會，法國歐洲議會議員拉斐爾·格呂克滋蔓（Raphaël Glucksmann），人權組織保護衛士組織 （Safeguard Defenders）駐法國的代表羅拉 ·哈塞（ Laura Harth）等是討論會的嘉賓。

一位在場的法國觀眾向參加討論的香港代表詢問歐洲以及法國應該如何才能夠援助港人，對此，出席會議的年輕的香港代表絕望地表示，對上述問題無法回答，因為根據香港目前實施的國安法，倘若她對此發表意見，就將不得不承受後果，而她的父母都在香港，她現在每年都必須回香港。

當被問道歐洲以及法國如何才能夠抵制來自中國的壓力時，法國歐洲議員拉斐爾·格呂克茲蔓表示：“正如我們在電影中所看到的那樣，影片中唯一一個反對香港人示威抗議的是一個西方的生意人，他可能是美國人，或者英國人，這部影片告訴我們，在一個自由亦如空氣一樣的國家，人們對自由已經不再意識到，這同香港，同台灣絕然不同，台灣的年輕人知道自由來之不易。今天歐洲民主的一大問題是，除了我們的政界精英的腐敗問題之外，還在於公民本身，我們今天是否還同樣如此珍惜自由與民主，並且願意為此付出代價/。這一點，我們從俄烏戰爭中就可見一斑，戰爭已經延續了兩個多月，歐洲議會已經通過五十多個議案，但是，歐盟國家卻依然每天向俄羅斯支付八億歐元購買天然氣與石油，儘管這場戰爭正在威脅歐洲自己的自由，但我們卻無法放棄自己的一點點舒適來捍衛我們的自由。這是今天我們必須面對的真正的威脅。同樣，正如在對待俄羅斯戰爭問題上一樣，只要歐洲還存在類似德國前總理施羅德這樣的為了利益而為專制體制服務的政客，象他這樣的人在歐洲有數十個，數百個，同樣，為中國服務的政客也是數目相當。如果我們在中國攻打台灣之前首先清除歐盟境內的中國說客，這將意義重大。所以，如果我們要同專制體制抗衡的話，我們必須首先清除自己國家內部的唯利是圖的為獨裁體制服務的人，也就是必須展開大規模的嚴厲的清除貪污腐敗的活動，否則我們就無力應對普京，也無法應對習近平。“

保護衛士組織駐法國的代表羅拉 ·哈塞（ Laura Harth）在會上警告說，今天涉及到人權問題，只要事不關己，許多人都對此都不敢興趣，這是一個十分嚴重的問題。而香港民眾的抗爭說明自由民主並不僅僅是西方的價值，而是全世界民眾都可以追求的普世價值，這也是維吾爾人所面對的問題。

組織影片放映活動的法國觀點周刊亞洲部記者Jérémie André Florès在會上表示對香港外國記者會（FCCHK）停頒人權新聞獎表示作為曾經的成員深感恥辱。他認為香港外國記者會領導臨陣脫逃，在香港蘋果日報被徹底摧毀，在黎智英等人身陷囹圄的今天，作為受到自己國家保護的外國記者，本應站在捍衛香港新聞自由的前沿。