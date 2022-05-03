受累國安法 香港新聞自由排名148 跌幅史上最大 無國界憂削投資信心

香港/新聞自由

世界新聞自由狀況惡化，由中國掌控的香港，去年的新聞自由排名大跌至148名，較前年遽跌68位，是該組織訂定指數以來，香港的最大跌幅，亦是今次報告內跌幅最大的地區。

今天是世界新聞自由日，但言論自由組織「無國界記者」的調查發現，新聞自由情況劇烈惡化，這在政府欲徹底掌控信息的亞太區更是如此，由中國掌控的香港，去年的新聞自由排名大跌至148名，較前年遽跌68位，是該組織訂定指數以來，香港的最大跌幅，亦是今次報告內跌幅最大的地區。相反，收緊對港政策的中國，排名則微升兩位到175位。

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面對香港有13名現職或前新聞工作者因被指觸犯《港區國安法》或殖民地年代嚴苛的煽動罪而被羈押的情況下，准下任特首李家超仍然重申，香港已有新聞自由，毋須談「捍衛」二字；不過，以法國為基地的「無國界記者」今(3日)早發表的最新新聞自由指數顯示的卻是另一圖像。根據該組織調查180個國家或地區在2021年的新聞自由情況顯示，香港只有41.64分，排名148位，級別亦由五級中的第三級下降一級至「狀況艱難」。

香港以致各國的評分，是按新的五大範疇及其下的117條子問題的情況評分，在「政治脈絡」、「法律架構」、「經濟脈絡」、「社會文化脈絡」及包括記者身心和職業安全的「安全性」等五個評分範疇中，香港只有「社會文化脈絡」的評分合格，有57.45分，其餘四個範疇均低於50分，最差的是包括記者身心和職業安全的「安全性」評分，只有31.78分；次差是包括政府經濟限制和廣告主限制在內的「經濟脈絡」評分，次好的法律架構得42.58分。

「無國界記者」以中國掌控的「半自治區」來形容香港，該組織東亞辦事處代表艾瑋昂接受本台訪問時則以「恐怖」來形容香港這次歷史上的最大跌幅，他指出，最大問題是《港區國安法》的落實，港府明顯在去年頻密地以國安法為武器，打擊記者、傳媒和新聞自由，以致儘管特首林鄭月娥像機器般重複指香港有新聞自由，但記者卻出現逃亡潮。他估計，如果不是因為武漢肺炎的防疫措施及相關影響，記者外逃的情況會更嚴重。

香港的國際金融中心地位有賴本地的信息自由，但艾瑋昂稱，香港難再稱是區域信息中心，若他是投資者，他不會到一個信息由政府控制而令人失去信息信心的地方投資。

他又說，香港新聞自由急速惡化不單是香港的損失，亦是中國人的可怖損失，因為不少中國人曾記望中國的新聞自由可以像香港般好起來，現在這理想已經幻滅，香港的新聞自由與中國內地城市無異。

台灣排名38 新西蘭防護機制具參考性

另一方面，掌控香港的中國，新聞自由排名微升兩位至175位，評分有25.17分，級別則維持在最差一級的「狀況惡劣」；五大範疇中，中國以社會文化的得分最高，有33.3分，最差的則是「安全性」，只有15.84分。

兩岸三地中，新聞自由度最大的是台灣，它以74.08的評分排在全球第38位，較前年上升五位。在五大評分範疇中，與中國相反，台灣得分最高的，是記者「安全性」，有87.02分；最差的則是經濟脈絡，有51.88分。艾瑋昂解釋，台灣排名上升，主要是因為其他國家或地區的表現轉差，部分是因為評分細則的改變，例如排名一向與台灣相若的南韓，今次較台灣低六位，是因為台灣的網絡霸凌較南韓少。

根據排名，新聞最自由的五個國家依次為挪威(評分92.65分)、丹麥、瑞典、愛沙尼亞及芬蘭(88.42分)；至於新聞自由情況最差的五個國家，依次是北韓(13.92分)、非洲的厄立特里亞、中東的伊朗、土庫曼及緬甸(25.03分)。

無國界的報告指出，北韓在新聞自由榜敬陪末座，原因之一與亞太區的結構性問題有關，就是政府採取徹底掌控信息的政策，而中國則持續於海內外擴展其信息控制模式，香港因此成為是次指數排名下跌最多的地區。

報告同時指出，不少地區的新聞自由惡化，但排名第11位的新西蘭，卻發展出抵禦政治和經濟影響力的防護機制，成為亞太區的新聞自由典範：而蒙古(第90名)、不丹(第33名)和東帝汶(第17名)等地的新聞自由亦為鞏固新興民主政體發揮重要作用。

在全球新聞自由表現最糟的10國中,緬甸(第176名)於2021年2月的政變使其新聞自由水平倒退10年,而中國、土庫曼(第177名)、伊朗(第178名)、厄立特里亞(第179名)與北韓(第180名)的名次同樣敬陪末座。