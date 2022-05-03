港府增法官年度表現評核機制 特首指無損司法獨立

香港/政治

普通法體系甚少對法官進行個人表現評核，但香港司法機構最快會在下半年，於裁判法院增設年度表現評核機制，由較高級別法院法官參與下級法官的檢視會議，以提升法官工作表現管理制度的效能，稍後推展至較高級別法院，強調不會影響司法獨立原則。特首林鄭月娥今(3日)早不評論有關做法是否適合，只是說，基於司法權獨立原則，她沒有就有關議題與司法機構作任何討論，強調行政不會影響司法獨立。

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《明報》指出，英國司法界早年認為為法官進行個人評核，或會影響司法獨立，故該國目前只針對暫委區域法院及裁判處法官有恆常的表現評核機制。而香港司法機構現時的法官評核機制其實並不清晰，雖說各級法院領導每年會就法官撰寫評核報告，或由上級法院因應上訴判辭的好壞而就極端表現的下級法院法官撰寫評語，但多名前任及現任法官向該報表示，不知有評核機制。

據該報了解，為加強法官工作表現管理，司法機構將增設年度評核機制，檢視法官工作及為官六年內的表現，以及其在不同崗位的行政及管理表現，並評估法官所需培訓及發展。年度評核首先會在裁判法院推行，該級法官目前評核由總裁判官負責，但新評核制下，會由終審法院首席法官張舉能或其他高級法院法官領導。

司法機構回複查詢時證實，為提升法官及司法人員工作表現管理制度的效能，將增設由較高級別法官參與的年度檢視會議，以討論和檢視他們的工作表現、潛能和經驗。司法機構強調，基於司法獨立原則，管理制度和措施絕不幹預個別法官行使其司法權。

林鄭月娥今早出席會議前被問及有關做法是否適宜時說，作為行政長官，她對司法機關有一定責任，但她謹守司法權獨立的原則，沒有就有關議題與司法機關或者首席法官作出討論，她本人亦是看報章才知道消息。

她認為，司法權獨立與否不會受行政工作的影響，每名法官被委任時都要宣誓，其誓詞都提到會無畏、無懼、無私地履行責任。她強調，獨立司法權是香港最大強項之一，亦有制度設計予以保障，不相信司法機關會在構想工作上影響香港珍惜的獨立司法權。

自反對修訂逃犯條例風波後，不同人士按裁決結果或判辭而對法官多有批評，建制派更促請港府設立非司法人員的投訴機制，以免出現法官「自己人查自己人」的問題，現任終審法院首席法官張舉能任內一年多推出多項內部程序改革，加強法官行為規範，包括設立法官投訴機制、案件頒下裁決時限，以及公布新的《法官行為指引》。