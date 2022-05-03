陳儀深改口：台灣主權地位曾經未定但經「有效自決」後已定

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台灣前總統馬英九日前質疑，國史館主辦的舊金山和約及中日合約生效七十周年研討會，館長與立法院長竟公然宣揚台灣地位未定論，民進黨政府等於自己帶頭否定對台灣統治的合法性，呼籲蔡英文應出面導正。

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面對批評，深綠獨派背景的國史館館長陳儀深2日在立法院答詢時試圖轉圜說，這是誤會，台灣地位曾經未定，但現在已定，透過國會改選和總統直選等「有效自決」的方式，已確立了台灣主權地位。

針對所謂透過「有效自決」的方式，已經確立了台灣主權地位。國民黨立委陳以信質詢追問，「有效自決是怎麼來的？這個決定為什麼在國際法上有效？」陳儀深答覆說，這是國民主權的行使。陳以信強調，中華民國主權一直都存在，只是大小或變化，你怎麼能說當時的中華民國主權跟現在的不一樣？並質問說，難道1996年投票給李登輝就代表住民自決嗎？

世人皆知，台灣在1945年日本戰敗後歸還中國，但台灣獨派現在主張，國民政府自1945從日本手裡接手台灣，直到1996年總統直選這51年來，台灣地位都未定，總統直選後，台灣地位才確定，主權則歸屬台灣2300萬人。

台灣外交部今天(3日)出面表示，蔡總統去年國慶演說已經明確闡釋，從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年，政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天「中華民國台灣」嶄新的樣貌。