一周兩宗 染疫男子隔離期間死亡

香港/新冠疫情

2022年5月4日，香港再有一名59歲男子在竹篙灣隔離期間昏迷，送院後不治。死者屬長期病患者，為何被送往竹篙灣隔離仍是一個謎。(資料圖片)

繼資深演員曾江在檢疫期間因病逝世後不足一星期，香港再有一名59歲男子在竹篙灣隔離期間昏迷，送院後不治。不過，當局未能解釋為何這名長期病患者沒有按一般安排送往醫院隔離。

廣告 繼續瀏覽後續

香港昨(4日)午公布，新增武漢肺炎個案313宗，再多3人死亡，令死亡人數增至9328人，當中9115人在第五波疫情期間離世，而昨天一名新增死者是在竹篙灣隔離期間死亡。

警方資料顯示，星期日(1日)下午接報，指一名在竹篙灣隔離中心接受隔離的長期病患者與家人失去聯絡，遂通知中心職員，職員巡查後發現，男子昏迷倒卧床上，送北醫院搶救後證實不治，警方將案件列作送院時死亡案件處理。

醫院管理局昨公布該死亡個案時指出，死者上月28日染疫，本身患有高血壓、糖尿病、腎衰竭、心衰竭及睡眠窒息症，四年前曾接受腎臟移植手術。該局總行政經理李立業表示，男子送抵醫院時已沒有心跳，注射5劑強心針仍返魂乏術，個案會轉交死因裁判官跟進。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨午在記者會上沒有回應死者有否申報病史，只是重申現有機制，即分流染疫者時會考慮患者健康狀況、年紀等，亦會審視是否適宜進行家居隔離；一般而言，不適合家居隔離者會送往小區隔離設施，需長期照顧者則將送往暫托中心。他又說，醫管局沒參與病人入住隔離設施的程序，日後若有政府部門要求局方評估患者病史，該局願意配合。

另外，負責竹篙灣管理的民眾安全服務隊則只是表示，事發當日早上送早餐時無人求助，而在之前一日下午，曾應其家屬要求，把藥轉交死者。

醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，高風險患者不適宜獨自送往小區隔離中心，他個人不會把心衰竭病人送往竹篙灣，但現有資料難以判斷當局安排是否合理，建議當局公布詳情，釋除公眾疑慮。