獲獎港官涉嫌參與賣淫活動被捕

香港/政治

香港警方在一項搗破賣淫集團行動中拘捕五人，當中包括一名中層官員，多家傳媒引述消息指，被捕官員為沙田民政事務助理專員林方達，他涉嫌為集團租用酒店房間營運賣淫活動，警方正調查他與賣淫集團的關係，現獲準保釋候查。

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案中其餘四名被捕人為三男一女，包括集團男女主腦，他們分別報稱是鋼琴老師、模特兒、銷售員及地盤工人，被指涉嫌控制他人賣淫、依靠他人賣淫收入為生等罪名被扣查。

根據警方昨(5 日)晚發出的消息，重案組人員在前日起的一連兩日行動中，於多區拘捕四男一女，年齡介乎 27 至 42 歲之間，涉嫌「容許所管轄之處所用作賣淫活動」的 30 歲姓林男子獲準保釋，須於本月中旬向警方報到。消息指，警方調查時發現，代集團租用酒店房間的登記人姓林，費用亦由其信用卡支付，追查下發現林為政務官。據了解，不法集團為了長期租用酒店房間而不被追查，會借用高尚職業人士或背景清白者租房，至於林在賣淫集團中的角色，仍有待深入調查。

當被查問沙田民政事務助理專員林方達是否涉及賣淫活動被捕時，民政事務總署發言人表示，正了解事件。而《明報》曾致電林的手機，一名男子接聽及聽完問題後，隨即掛上電話。

翻查數據顯示，2014 年大學畢業的林方達，曾在不同部門工作，2019 年後在負責了解民情的民政事務處工作至今，作為沙田民政事務助理專員，他需要不時出席區議會會議，以及與區議員及地方團體聯繫，但任內曾發生爭議性事件，在 2020 年 2 月一次區議會交通及運輸委員會會議上被指「拉隊走人」。根據會議紀錄，林方達指會議已進行 2.5 小時、超出原定時間，先行離開，其餘部門代表亦先行離席。時任委員會主席容溟舟指仍有討論事項，對官員離席表示遺憾。李方達其後獲 2021 年行政長官公共服務獎，表揚他在應對疫情及相關工作的貢獻。