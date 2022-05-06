網台主持「傑斯」眾籌助學認煽動 協議不起訴其助手

香港/政治

發起眾籌以資助在台灣的香港反修例運動參與者讀書而被羈押一年零三個月的網台主持「傑斯」(原名尹耀升)，與控方達成認罪協議，在他承認一項串謀煽動罪和三項洗黑錢罪後，控方將不起訴涉及他及其女助理利寶麗的餘下六項控罪。國安法指定法官郭偉健將案押後至8月聽取答辯，其間，尹耀升須繼續還柙，利寶麗則獲準保釋，而她早前被警方凍結的戶口亦可獲解凍。

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「傑斯」是第一個因節目言行而被警方以《港區國安法》拘捕的傳媒人，當局2020年11月指他涉嫌「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」） 而將他夫婦二人和女助理拘捕，眾籌及相關人士戶口均被凍結。他一度獲得保釋，去年2月，控告他的分裂罪被改為四項「作出具煽動意圖的作為」罪，他隨即被還柙至今。

案件昨(5日)午在區域法院提訊，現年52歲尹耀升被控干犯一項串謀作具意圖煽動行為罪，以及四項作出具煽動意圖的行為的交替性控罪；另外，他又被控干犯五項洗黑錢罪，涉款逾1100萬港元，當中兩項控罪同時控告他及其助理利寶麗。控方在庭上透露，控辯雙方達成認罪協商，尹耀升擬承認一項串謀煽動罪，即在前年2至11月主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中央及港府，或激起對其離叛的言論；另外，尹耀升又會承認三項洗黑錢罪。

控方稱，若尹耀升認罪並同意控方之後申請的沒收令，餘下六罪將存檔法庭，不作起訴。此外，另一被告利寶麗同意沒收令後，她面臨全部兩項洗黑錢罪亦不予起訴，辯方表示確認，並指知悉警方稍後會通知銀行，解凍與本案不相關的利寶麗戶口。

「傑斯」是香港網絡電台D100的節目主持人，2020年2月發起「千個爸媽，台灣助學」眾籌計畫，資助受2019年社會運動影響的港青在台灣讀書及生活，傳統親京媒體《文匯報》同月撰文炮轟傑斯，指該計畫為「助養潛逃到台灣的黑魔」。同年11月下旬，警方國安處拘捕傑斯等三人。當時仍未被捕的民主黨前立法會議員林卓廷狠批警方打壓民間眾籌，以截斷民主派人士資金來源；美國國務院副發言人布朗（Cale Brown）對事件表示「深切關注」，指這是中共及其香港代理人侵犯人權和新聞自由又一例子。

根據保安局數字，自《港區國安法》2020年中生效至今年3月底，共有175人因國安罪行被捕，當中六成半人被控，8人完成審訊，全被定罪。但警方自去年起不時以塵封逾半世紀的煽動罪控告發表批評港府和政策者，至今已有約三十人或公司因煽動相關罪行被捕。