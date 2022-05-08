武官李家超「當選」特首 適時推國安23條立法 評論料香港將失金融中心地位

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經北京改寫規則的香港特首選舉今日結束，被視為會忠誠執行北京路線的「惟一」候選人李家超毫無懸念以高票當選，成為首位出身及服務警隊的特首。而他高達99.16%的得票率，亦可與中國人大會議媲美。時事評論員劉銳紹向本台表示，這反映北京模式已主導香港事務，而以北京視政權安全

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經北京改寫規則的香港特首選舉今日結束，被視為會忠誠執行北京路線的「惟一」候選人李家超毫無懸念以高票當選，成為首位出身及服務警隊的特首。而他高達99.16%的得票率，亦可與中國人大會議媲美。時事評論員劉銳紹向本台表示，這反映北京模式已主導香港事務，而以北京視政權安全為重中之重的情況下，香港的國際金融中心地位將會在「艱難中逐漸失去」。

李家超為北京屬意人選，可從新華社在他「等額當選」後十多分鐘便以快訊形式報道他當選香港特別行政區第六任行政長官得見。該社更在他當選後大半小時發表評論員文章，指今年是香港回歸中國25周年，際此百年變局疊加世紀疫情，特首選舉的舉行具有十分重要的意義，期望新的治港團隊團結各方為民辦實事，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港繁榮穩定。 香港新一屆特首選舉今(8日)早舉行，作為選民的選舉委員會，名額有1500人，但由於個別選委身分重複，故此選民實際上只有1461人。而今早前往披票的選委有1428人，投票率是97.74%；而李家超作為惟一候選人，有1416人投票支持他，不支持他的有8人。未知是否因為候選只有一位，是次選舉沒有像過往五屆一樣，以公開「唱票」的方式顯示其得票情況。

李家超未有放寬國際商旅往來計畫 誤把香港稱國家

李家超當選後會見傳媒時表示，首要工作是籌組管治班子，上任百日的優先工作目標是增加房屋供應；至於如何打開實行抗疫「清零」而堵住的商界對外聯繫，他未有提出具體計畫；相反，就禁止顛覆分裂和與外國政治組織聯繫的《基本法》第23條立法工作，他卻表明「必定會做」，將與團隊研究，適時推進。至於同樣是《基本法》訂明的普選目標，與之相關的政治改革，李家超重申，不是港府優先處理項目。

港府曾於2003年嘗試立法落實《基本法》第23條，但在香港約一成人口上街抗議，指為侵害人權之後，港府擱置草案。其後一直未能再次提出，而北京政府為香港訂立的《港區國安法》，雖已包含顛覆、分裂等罪行，但保安局聲言會繼續研究23條的立法工作，且會加強反間諜和限制與外國政治組織聯繫的條文。

這位發言時「先國家、後香港」的下任特首，發言不夠三分鐘便講錯說話，在聲稱必然「忠誠地、堅毅地」肩負服務「國家、香港、人民」的歷史使命後，竟然誤把香港稱為國家，事後亦沒有更正。另外，當他回答如何慶祝今天的母親節時，又口誤地說成慶祝聖誕節，但他實時知錯並更正。

劉銳紹：北京直接管治香港 國際金融中心地位料漸失

熟悉中國事務的時事評論員劉銳紹向本台指出，北京近年的治港手法已由間接代理人改為直接管治，而今次的選舉亦反映北京模式已主導或控制香港事務，北京和官方希望藉李家超高票當選彰顯他是萬眾歸心，有強大凝聚力，一如中央領導人在地方人大選舉中必然是高票或全票當選一樣，但香港民間卻視「惟一」候選人為貶辭，「無得揀」。

他又說，北京選擇李家超而不是曾有機會的財政司長陳茂波，反映北京考慮香港作用時，是以香港作為「國家安全包裝的政權安全」為重，深怕國際社會透過香港影響中國。作為北京挑選的治港人，李必然絕無異心或對北京有異議，否則一定「坐唔穩」。而以中央領導人以政權安全為主的情況下，政策對香港造成損失並非北京高度重視之事。

劉銳紹續稱，這種港人治港必然會令香港作為國際金融中心的地位「在艱難中逐漸失去」，因為香港現時的金融地位倚賴中國資金和期望在港賺取豐厚利潤的跨國企業，但隨着中國經濟放緩，資金經港外移的數量便會減少，香港對外資的吸引力亦告減弱。他警告，莫說現時的在港美資公司數目已大減兩成多至1000家左右，事實上，金融業的收縮或打擊可以是一下子便出現。 一向拒絕讓家人涉入選舉工程的李家超，在當選後破例邀請妻子林麗嬋上台，指今天適逢母親節，獻花以表達對太太支持他的謝意。但除此之外，便不讓太太多做任何事，甚至是記者要求李太就丈夫當選談談感受，也被李家超主動代答，指香港仍有潛在破壞力量，故不想家人參加其選舉工程，期望他們不需因其工作有所顧慮，這是任何一位丈夫和父親都會做的事。談及感謝妻子的支持時，一向作風硬朗不多言的李家超，聲音哽咽。

現年64歲的李家超，中學畢業後便加入警隊，服務三十多年後，官至副警務處長，於2012年加入前特首梁振英的問責班子，成為副保安局長，五年後升為保安局局長，是香港回歸後首位警察出身的保安局長。他於去年6月接任港府第二把手的政務司長一職，成為香港歷史上首位警察出身的司長，現時更成為首位警察出身的特首。坊間一直盛傳，他在2019年反對修訂逃犯條例期間支持警隊大力鎮壓示威者，成功反「黑暴」，是他獲北京屬意的契機。