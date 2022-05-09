今非昔比：未見外國祝賀李家超成香港新特首 只余歐盟罵聲和台灣警誡

香港/政治

與過往歷屆香港特首當選後不同，「武官」李家超以北京惟一屬意人選而成為候任香港特首後，西方國家送上的，不是祝賀，而是忽視或批評，台灣更敦促他停止損害香港的自由和人權。兩名學者和評論員均認為，這是西方國家評估香港已在邁向民主化方面止步、從而輕忽香港的表現，而政治學者陳家洛更認為，西方亦可能想藉此警示香港，若要西方自由夥伴改觀，須在新聞自由、政治權利和通關方面有積極動作。

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本台翻查資料發現，香港過往五屆候任特首當選後，美國和英國政府均有祝賀，台灣和歐盟香港辦事處則是近兩、三屆有發賀辭，內文除了祝賀，亦對推動與香港合作發展善頌善禱，即使是面對否認自己是中共地下黨員的梁振英亦不例外，美國主管東亞和太平洋事務的時任助理國務卿坎貝爾(Kurt Campbell)便曾在 2012 年祝賀梁當選時說，美國期望與香港擴闊貿易與其他聯繫，亦期望香港繼續向 2017 年完全普選的目標邁進。而到了現任特首林鄭月娥在 2017 年 3月當選時，時任美國駐香港總領事唐偉康(Kurt Tong)、時任英國駐港澳總領事賀恩德（Andrew Heyn）、歐盟香港辦事處及台灣大陸委員會均有發聲明或在臉書上祝賀她當選，期望雙方繼續合作。

不過，在李家超昨(8 日)天在一千多名選舉委員會成員支持下成為新一屆的候任香港特首後，至今天中午的一天內，英美政府均沒有向他祝賀，相反，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）批評有關「選擇」過程是進一步瓦解「一國兩制」原則(見本台另一則報道)；而台灣則發出警剔。

在回應李家超成為新一屆香港特首的聲明中，台灣陸委會呼籲他應多多傾聽及響應民意，尊重港人追求民主的權利，並停止傷害香港自由人權。對於台港關係，陸委會說，台灣長期秉持互惠原則，以人民福祉為優先，推動台港關係發展，未來亦將秉持一貫立場，持續推動台港各領域有序交流。

學者：西方對香港有新分析 誓打擊國際地位

對於西方國家一改過往祝賀新任特首的做法，身兼香港中文大學歷史系客席教授的中國事務評論員林和立向本台表示，這明顯反映西方國家認為這只是北京欽點一個候選人，沒必要表態；此外，這亦是西方認為香港不再向民主化發展、無可救藥的表現，他重申，香港已被西方社會報廢(write off)。

至於歐盟對李家超被選為新任特首的批評，林和立認為具有重要意義，因為相比美國，歐盟與中國的關係更好，但在俄烏戰事後，歐盟對中國的戒心增加，亦更為敢言，有關表態反映對華態度更強硬。而香港浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛則形容，歐盟反應正常，因為對西方國家而言，剛過去的特首選舉是一場假選舉，根本是不會看或輕視這種不合格的所謂選舉。他舉例北韓領導人金正恩亦以 99%的超高票數當選，但大家只會報以會心微笑。

陳家洛又說，英美等國不祝賀新任候任特首，亦反映國際社會對「一國兩制」下的香港有新的分析，認為西方民主發展方式已在香港止步，李獲勝只是中共一個幹部，毫無特別，不值一哂，香港已失去其在中國的獨特地位，這實在是對香港的國際地位的一大打擊。

他認為，這亦可能是西方發出的警示，就是如果李家超希望西方自由夥伴改觀，便須在新聞自由、政治權利和對國際放寬通關等議題上採取積極動作；否則，李家超將難以落實他想唱好香港故事的承諾。對內方面，陳家洛認為，中國領導人習近平選擇領軍鎮壓 2019 年反修例風波的時任保安局長李家超作為下任特首，明顯是放棄修補已撕裂的香港社會，把確保其領導人之位的地緣政治看得更重，他估計，北京日後可能會繼續鞏固只佔香港三成選民、兩成總人口的建制人士支持，並打壓餘下港人作為治港手法，要重提民主自由，只能在習近平年代之後。

現年 64 歲的李家超，中學畢業後即投身警隊，服務警隊三十多年後加入政治問責班子，並升為保安局長，在經歷反修例運動、《港區國安法》制定後，升為政務司長，不足一年，便在上月 6 日辭職，參選香港特首。