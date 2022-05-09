受俄烏戰爭影響排擠自走炮車產能製造商BAE致函台灣否認

台灣/美國

台灣軍方四月下旬接獲美國國務院通知，說因為俄烏戰爭的影響，造成軍火生產線排擠，美國無法依當初承諾的軍售案，對台灣提供40輛M109A6新型155公釐自走炮車。不過今天傳出最新消息，這款自走炮車的製造商BAE致函台灣表示，沒有生產線壅塞的問題，BAE早就把台灣要購買的這批武器納入了生產計畫。

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美國這項對台軍售案，是拜登政府在去年八月間，透過國防安全合作局(DSCA)公開宣布的，內容包括M109A6新型155公釐自走炮車40輛；彈藥車20輛；救濟車5輛；先進野戰炮兵戰術信息系統一套等，總價7億5千萬美元。是拜登總統上任後宣布的第一項對台軍售案。

但四月下旬，美國國務院通知台灣軍方，說因為受到俄烏戰爭影響，造成軍火生產線排擠，美國無法依當初的承諾，賣這批武器給台灣。

今天最新消息顯示，美國推翻原計畫真正的原因，和俄烏戰爭根本扯不上關係。

這款炮車的製造商BAE最近致函台灣表示，沒有產線壅塞的問題，因為BAE早就在軍售案完成知會國會的程序後，就把這項對台軍售納入生產計畫中，只要美國軍方跟該公司簽署合約，BAE有足夠的產能，配合台灣的需求如期交貨。

既然廠商能夠如期交貨，美國為什麼反悔，還編了個「俄烏戰爭」的謊言呢？

據指出，美方去年就透過管道，明白要求台灣主動撤案，原因是，沙特阿拉伯也不買這款自走炮，台灣成為單一購買方之後，價格會很貴；加上美軍也減少了採購，未來的零附件取得，會有補給問題。但因為全案已知會美國國會，台灣國防部也已經編列預算，一切如箭在弦上，台灣要求給個說法，美國國務院於是透過美國在台協會回函給台灣國防部，提出俄烏戰爭的理由，導致生產線排擠，必須要到2026年之後才能交貨，讓台灣知難而退。

據了解，這項軍售案在美國完成知會國會的程序後，美軍其實一直沒有跟自走炮的製造商BAE簽約，軍售案喊卡的消息曝光後，BAE才了解，美國軍方遲不簽約的原因並非台灣不買，而是美方告訴台灣因生產線壅塞會導致延宕。由於事關商譽，擔心造成既有客戶緊張，BAE才致函台灣自清，說明他們的生產線其實有能力如期交貨。