平行時空：中港傳媒唱好特首選舉 林鄭月娥稱圓滿「愛國者治港」體制

在西方社會或忽視或批評「武官」李家超以北京惟一屬意人選而成為候任香港特首之際,中港傳媒和中國駐港機構則高度評價他高票當選,任重道遠。而特首林鄭月娥今(9 日)早與這位將於 7 月 1 日宣誓為新特首的接班人討論如何儘快交接和討論政府架構重組事宜後亦強調,昨天的選舉圓滿建立「愛國者治港」的政治體制,可雁保「一國兩制」行穩致遠和香港長期繁榮穩定。

一如以往,「兩辦」(國務院港澳事務辦公室和中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室的簡稱)和外交部駐港公署昨在選舉結果公布後便分別發表祝賀聲明,指李以 99.16%得票率當選特首,反映香港社會的高度認同和肯定以及團結一心,相信李家超會帶領香港開啟香港「由治及興」的新篇章。

不同的是,2020 年中北京在港成立的駐港國家安全公署亦發出賀文。根據中通社發布的公署聲明,該署祝賀李家超高票當選,並指這次選舉標誌着「愛國者治港」原則進一步貫徹落實,是新選舉制度的成功實踐,必將為香港實現長治久安和長遠發展提供有力支撐。公署相信,新一任特首及管治團隊定能團結帶領香港貫徹「一國兩制」方針,「統籌發展與安全」,在新起點上譜寫出良政善治新篇章。

傳媒方面,繼中國官方新華社昨天迅速發出李家超當選的新聞和評論員文章之後,中共黨媒《人民日報》今天亦在頭版發布李高票當選的消息和評論員文章,在題為《”愛國者治港”新實踐 選賢舉能開新篇》的評論員文章中,該報指李當選有利香港鞏固由亂到治的局面和實現良政善治,對維護香港長期繁榮穩定,意義重大。另外,《人民日報》海外版的評論員文章亦有雷同論調,並指今次選舉展現出良好氣氛,不再有泛政治化表演,告別對抗撕裂和攻擊抹黑。

香港本地主流傳媒今天亦全以特首選舉結果為頭條新聞報道,絕大部分肯定這個被西方媒體視為中國欽點或北京選擇的所謂選舉,例如《星島日報》的標題是《李家超高票當選 創特首戰雙高紀錄》、《信報》是《李家超 1416 票當選99%支持新高》、《經濟日報》的標題是《李家超 1416 票當選 優先處理土地房屋》、《成報》是《李家超高票當選特首 啟動組班 廣納賢能》;至於由中聯辦旗下企業經濟支持的左派報章亦是用辭正面,例如《大公報》的頭條新聞標題是《李家超高票當選 帶領香港開新篇》、《文匯報》是《李家超九成九支持率當選忠誠堅毅擔歷史使命》、《商報》是《李家超高票當選 誓言帶領市民同開新篇》。

報道較為多元和用字中性的有《明報》和英文《南華早報》,前者的頭條標題是《李家超當選宣言:守住法治 堅持底線思維 未提人權自由 學者料國安成施政重點》,後者則以李家超等額當選後誓言帶領香港開新篇為重點,標題是《JohnLee vows to undertake ‘historic mission’ and start ‘new chapter’ for Hong Kong as hewins chief executive election uncontested》。相反,不少主要西方傳媒報道李家超成為新候任特首時,都避用「選舉」一詞,並多用「選擇」來點明性質,這與有關媒體過往報道香港特首選舉時情況類似,只是用辭更為負面。例如美國《紐約時報》的標題是《北京的人在香港繼承了一個被馴服的城市》(“Beijing’s Man in Hong Kong Inherits a Tamed City”),《華爾街日報》、《金融時報》、彭博社則形容李家超獲確認(confirm)為下任特首;法新社則以《前保安首長李家超獲授(anointed)為香港下任領袖》為題發出報道。