前美領和卜睿哲建議檢討涉李家超的制裁名單

中國，香港，美國，特首選舉，制裁

2022年4月6日，警察出身的香港政務司司長李家超出席新聞發布會。李家超被視為是北京指定的唯一參選特首候選人，應輕鬆“當選”無虞。

名列美國制裁名單的候任特首李家超，上月被美國科網巨擘谷哥屬下的youtube關閉頻道，引發對李家超日後能否與國際聯繫等關注。美國亞洲事務專家卜睿哲（Richard Bush）建議適時檢討已實施近兩年的中港官員制裁名單；而現已轉投私營顧問集團的美國前駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）則向《明報》表示，美國可藉明年主辦亞太經合組織峰會之機，把李家超暫時甚至永久剔除於制裁名單之外。

廣告 繼續瀏覽後續

根據《明報》報道，曾參與1992年《美國—香港政策法》起草工作的華府智庫

布魯金斯學會資深研究員卜睿哲上月在美國一間大學的講座上指出，香港有變

成另一個中國城市之虞，但美國難以改變有關情況，建議拜登政府適時檢討前

總統特朗普政府因應香港人權狀況而制訂的制裁名單和被叫停的美港協議，以

爭取達致一些目標。

有關制裁自2020年中《港區國安法》生效後由美國分批發出，時任特首林鄭月

娥和保安局長李家超均在制裁名單上，其後，兩人未有到訪外國的消息。而美

國明年作為亞太經合組織（APEC）峰會東道國，會否邀請一向以獨立經濟體領

導人出席的香港特首出席頓成疑問。現為策略顧問集團亞洲集團(Asia Group)合

夥人的美國前駐港澳總領事唐偉康接受該報書面訪問時表示，若美國拒絕李家

超出席，中國可能視之為違背容許中國、香港特區及「中華台北」出席亞太峰

會的約定，中方有可能抵制峰會。

他續稱，若此，可能會嚴重影響中美關係，問題可能比美國拒絕俄羅斯總統普

京出席更大。唐偉康認為，若美國最終決定邀請李家超出席峰會，自會向李發

出簽證，而該簽證本身便享有外交豁免權。

另外，唐偉康昨(9日)接受彭博通訊社視頻訪問時指出，專註安全事務的李家超

班是不諳經濟和金融事務，但會嘗試解決一些問題，甚至是向北京爭取香港與

國際接軌，但北京未必會同意，預料明年亦難以通關。