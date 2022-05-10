美國務院更新美台關係網頁 刪除「台灣是中國的一部分」

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美國國務院日前更新網站上的美台關係現況，將對台六項保證納入其「一中政策」，並刪除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等字句。台灣外交部今天說，美國相關政策沒有改變。中國學者則稱，美方在不斷「掏空」其一中政策。

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據中央社報道，美國國務院5日大幅更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），移除「台灣是中國的一部分」、「美國不支持台獨」等用語，新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期『一個中國』政策」；對此，美國國務院發言人表示，美國的一個中國政策沒有改變。

報道續稱，台灣外交部今天10日舉行例行記者會，發言人歐江安亦回應指出，美國相關政策沒有改變，拜登政府上台後恪守台灣關係法與六項保證，對台承諾堅若盤石，美方不斷結合印太盟邦與相關夥伴，展現對於台灣海峽和平穩定的重視。

歐江安表示，政府會持續強化自我防衛能力，與堅定維護台灣民主自由制度的決心，同時深化與美國等理念相近國家的合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽與整體區域的和平穩定繁榮。

據了解，美國國務院定期更新與各國與地區關係現況。2018年的舊有版本主要依據台灣關係法與美中三公報說明美台關係；而在5月5日的更新版本中，焦點更側重美台關係現況，確認台灣是領先民主政體與科技重鎮，是美國在印太地區的重要夥伴。

針對，美國國務院官網最新對台美關係表述，刪除了「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等字句，中國學者信強表示，美方在不斷「掏空」其一中政策，未來美台實質關係還會提高。

中央社援引環球時報報導，復旦大學美國研究中心副主任信強表示，美國政策表述上的變化體現了華盛頓對台政策的調整，刪除「不支持台獨」對中方來說是一次「大倒退」，這正在不斷「掏空」美國一個中國政策的實質性內容。

他表示，在官方表述上的改變意味着美國未來會在不支持「台獨」上繼續弱化、甚至不會再公開強調這一立場，更不會在實際政策層面上體現出來。同時，美國對於一個中國原則以及「台灣是中國的一部分」的表述也將越來越弱化。