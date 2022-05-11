包括陳日君何韻詩在內的612基金五名信託人全部被捕

香港/政治

已停止運作的612人道支援基金信託人、前嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強，5月10日離港時在機場被捕，被指涉違反《國安法》中的勾結外國勢力罪。其餘四名基金信託人，包括香港前樞機主教陳日君、大律師吳靄儀、歌手何韻詩，以及仍然在服刑的前立法會議員何秀蘭，今日亦同被拘捕。

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許寶強5月10日原定離開香港前往歐洲，擔任大學訪問學者，但在機場被捕，消息指涉嫌勾結外國勢力。

陳日君樞機已年屆90歲，他一直公開表態支持民主運動，自2019年後他不時前往法庭旁聽社運案件和探監。何韻詩和吳靄儀則同為已停運的《立場新聞》前董事，去年12月曾被捕，之後獲準保釋。何秀蘭因2019年3宗涉及遊行集結案及前年六四集會案，目前正在獄中服刑。

許寶強曾在嶺南大學文化研究系任客席副教授，去年9月與大學校方結束合約，惟校方拒透露完約原因；他亦是流動共學教室創辦人。

612 人道支援基金於2019年6月15日成立，旨在為反送中運動中受傷、被捕或有關人士，提供人道支援的基金，包括醫療、心理／精神，法律及其他有關援助。去年8月，612基金宣布因真普聯短期內結束，基金因沒有銀行戶口而要停止運作。期後警務處國安處表示，正就612基金展開調查，指它們涉嫌違反香港國安法，並向612基金髮出“提交物料令”，要求基金及真普聯提交基金來源及捐款人資料等。

香港法官：指控"外國代理人"不用說明為誰工作

另據法新社報道，香港法院周三裁定，檢察官可以將一年一度的天安門守夜活動的組織者定為 "外國代理人"，而不必說明他們被控為誰工作。

這一決定是出於對國家安全的考慮，但檢察官說這使得他們很難在審判前準備辯護。

30年來，現已解散的香港支聯會每年都舉行守夜活動，紀念1989年北京天安門廣場鎮壓事件的受害者。

自2020年北京為應對2019年的重大民主抗議活動而實施的國家安全法以來，這些紀念活動被禁止。 當局以 "煽動顛覆 "這一國家安全罪起訴支聯會，命令其交出多年來有關其成員、財務和海外聯繫的數據。

為了證明這一要求的合理性，警方指責支聯會為 "外國代理人 "工作，這種說法與中國政府聲稱天安門抗議活動是由外國勢力而非民眾運動煽動的說法相類似。拒絕遵守這一要求導致該組織的五名領導人於去年被捕，其中包括該組織的副主席鄒幸彤。在預審聽證會上，辯護律師要求檢察官澄清他們被指控為誰工作。

但地方法官彼得-勞（Peter Law）周三表示：， "全面披露所有文件無疑會導致嚴重損害......國家安全。"

鄒幸彤辯護律師阿爾伯特-黃（Albert Wong）說，透明度是必要的，因為法庭將不得不在審判中確定支聯會是否真的是外國代理人。黃先生警告說，警方可以 "給任何人貼上空白的外國特工標籤"，而無需提供證據。但地方法官支持檢方，允許他們扣留證據。

包括鄒幸彤女士在內的三名支聯會成員的審判將於7月13日開始。