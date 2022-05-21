台灣作家高翊峰的《泡沫戰爭》參與FICEP「文學之夜」

台灣文學/法國

「巴黎外國文化中心論壇」今天（5月21日）下午3點將於巴黎愛爾蘭文化中心舉辦一場來自17個國家作家的文學盛會：「2022年文學之夜」活動。在這場別開生面的文學慶典中，據法國台灣文化中心（巴文中心）表示，台灣作家高翊峰在文化部推薦下與會，並介紹作品《泡沫戰爭》法文版 La guerre des bulles，這部長篇小說背後隱喻殘酷的政治與台灣社會現實，將帶給歐洲讀者一個混雜現實與幻想、獨特的世界。

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「文學之夜」(La nuit de la litérature)是由「巴黎外國文化中心論壇」(FICEP，Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris)主辦，前兩年因疫情改為在線，今年重新推出實體活動。

本屆「文學之夜」共有台灣、德國、奧地利、意大利等17個國家參與，除了邀請作家逐一上台以法文或自身母語讀誦作品，現場另有音樂演奏，可惜周邊並設有簽書、購書和交換書籍區域。

參與這項盛會的台灣客家籍作家、電視編劇、導演高翊峰，其首部作品《家，這個牢籠》，是全客語寫作，書寫在台客家族群的家庭與文化生態。2011年，出版了首部長篇小說《幻艙》，後續又再創作《泡沫戰爭》、《2069》。2018年亦曾受邀參加法國南特烏托邦科幻文學節（Les Utopiales）出席座談會。

今天，高翊峰亦將在文學之夜的活動上親自朗誦《泡沫戰爭》法文版的片段。該書的故事穿梭於虛幻與現實之間，從構思到完成費時三年，在2014年出版時湊巧碰到台灣的「三一八學運」，一群大學生不滿政府處理兩岸經貿關係的方式而佔領立法院。高翊峰曾在接受台灣聯合文學專訪時說，他覺得孩童攻佔小區，和學生攻佔國會不一樣，但是三一八學運對他的震撼還是很大，而且基本上一虛一實兩個故事對抗的都是大人世界的「無效」。不少書評因此評論本書既是「寓言」，也是「預言」。

法國Mirobole出版社2017年發行《泡沫戰爭》譯本，並以「尖銳的社會諷刺和詩意的反烏托邦」來形容這部作品，盛讚它是「當代版的《蒼蠅王》，用令人不安的敏銳度質問統領者與被統領者之間的關係」。高翊峰表示，《泡沫戰爭》中的孩童首領高丁的名字，其實就是挪用《蒼蠅王》作者「威廉．高汀」的名字。

身為成立於2002年FICEP創始會員的巴文中心，歷來積極於法語區推展台灣文學，每年推薦台灣作家參與「文學之夜」活動，近年已引介陳育虹《我告訴過你》、羅智成《夢中邊陲》詩選集和紀大偉《珍珠》短篇小說集。本年引介高翊峰的長篇著作《泡沫戰爭》，希望讓外國讀者深入體會台灣多元豐富的文學面貌。